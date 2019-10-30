Какой будет погода в первые дни ноября 30.10.2019, 16:24

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Прогноз погоды по Беларуси на 31 октября - 2 ноября.

31 октября погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, днем по северо-западной половине страны скажется влияние фронтального раздела, пишет Гидромет.

Ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков, лишь днем по северо-западной половине страны небольшие осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром в отдельных районах республики слабые туман и гололед. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -5,..+1°С, максимальная днем 0,..+6°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо падать.

1 ноября ночью и утром погоду обусловит фронтальная система, смещающаяся с Балтийского моря. В дневные часы на большую часть страны с Западной Европы распространится область повышенного атмосферного давления, и лишь в северо-восточных районах еще сохранится влияние атмосферного фронта. Ожидается облачная с прояснениями погода. ночью и утром на большей части территории, днем по северо-востоку страны местами кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром в отдельных районах слабые туман и гололед. Ветер западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -5,..+2°С, при прояснениях по югу до -7°С, максимальная днем +2..+8°С.

2 ноября большая часть страны останется в области повышенного атмосферного давления, лишь в дневные часы на западные районы страны ожидается перемещение атмосферного фронта. Ожидается облачная с прояснениями погода. преимущественно без осадков, лишь днем по западу республики местами кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Ветер юго-западный, южный ночью умеренный, днем порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха ночью -3,..+2°С, при прояснениях до -5°С, днем +3..+10°С.