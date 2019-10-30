Леонид Судаленко: Власть боится свободного человека 30.10.2019, 16:34

Леонид Судаленко

Фото: «Радыё Свабода»

Белорусы в 2017 году сказали власти, что декрет о «тунеядцах» им не нужен.

В ноябре власти собираются обновить «тунеядскую» базу. Почему придется базу обновлять? Почему не удалось запустить ее в полной мере с первого раза? Все эти вопросы сайт Сharter97.org известному правозащитнику Леониду Судаленко.

- Я начну традиционно: если декрет не работает, зачем его принимали, а если его приняли — почему он не работает? Мое мнение — он не нужен никому и должен быть отменен. Декрет о «тунеядцах» — самая плохая законодательная инициатива современности.

Чиновники опять хотят что-то там посчитать в «тунеядской базе», сделать ее апгрейд, но это все — как мертвому, простите, припарки. Декрет не заработал за четыре с половиной года, в апреле следующего ему уже 5 лет, а воз и ныне там. Как минимум, до 1 мая 2020 года он заморожен.

Белорусы в 2017 году сказали власти — такой декрет нам не нужен. Люди и сегодня говорят — он нам не нужен. Если декрет не нужен людям, тогда кому это надо? Вот в чем вопрос, на который есть простой ответ: он нужен власти. Иными словами, власть боится свободного, не зависящего от контрактной системы человека, способного зарабатывать без помощи государства. И если тот или иной гражданин является самозанятым, власть теряет рычаги управления над этим человеком.

Почему власть в Гомеле хочет заставить работать известную своей борьбой с «тунеядским» декретом Марию Тарасенко? Ответ прост и лежит на поверхности: Мария — свободный человек. А власть свободолюбивых людей боится. Мы можем смело называть этот декрет инструментом для ограничения личной свободы каждого, кто хочет человеком зваться. И как бы госидеология таких людей не называла маргиналами, оппозицией, пятой колонной, она боится свободного человека.

А раз так, значит идет борьба. И я лично горд в ней участвовать, я рад личному знакомству с первым гомельским «нетунеядцем» 2017 года Александром Семеновым, также рад знакомству и с первой гомельской «нетунеядкой» нынешнего года Марией Тарасенко, которая последовательно отстаивает свою личную свободу. Именно эти люди отстояли и продолжают отстаивать нашу с вами свободу.