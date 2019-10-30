Избиркомы разучились считать до трех? 10 30.10.2019, 17:11

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Фото: belta.by

Хотя для большинства белорусов это не секрет — для фальсификации математика не нужна.

Кандидату в депутаты от гражданской кампании «Европейская Беларусь» Оксане Юшкевич прислали ответ Минской городской избирательной комиссии на жалобу о вынесении предупреждения, поданную 26 октября, сообщает пресс-служба гражданской кампании.

Активистке отказано в рассмотрении жалобы. Причина, указанная в ответе городской комиссии состоит в том, что Оксана Юшкевич якобы подала ее позже установленного Избирательным кодексом срока в три дня. Однако в том же ответе подтверждено, что решение о предупреждении было вынесено 23 октября.

- 26 минус 23 равняется трем, — напоминает Оксана Юшкевич. — Это знает каждый школьник. Видимо, члены Минской городской избирательной комиссии не умеют считать даже до трех! Как им можно доверять подсчет голосов избирателей? Впрочем, для фальсификации выборов математика, наверное, не нужна.