В Молдове наложен арест на имущество олигарха Плахотнюка 30.10.2019, 17:13

Владимир Плахотнюк

Его обвиняют в отмывании денег в особо крупном размере.

В Молдавии правоохранительные органы наложили арест на имущество и банковские счета Владимира Плахотнюка - бывшего главы Демократической партии, экс-депутата парламента в Кишиневе и одного из богатейших бизнесменов страны. Арест наложен на имущество на общую на сумму более 3 млн долларов, сообщила Антикоррупционная прокуратура Молдовы в пресс-релизе, обнародованном в среду, 30 октября, в Facebook, пишет «Немецкая волна».

"Более 55 млн леев (около 3,1 млн долларов) были арестованы в рамках уголовных дел об отмывании денег, в которых фигурирует Владимир Плахотнюк. Антикоррупционная прокуратура уточняет, что арест был применен, чтобы избежать риска отчуждения денежных средств", - говорится в документе.

В ведомстве уточнили, что арест наложен на два банковских счета Плахотнюка в Victoriabank и все уставные капиталы компаний SRL BB Dializa и SRL BASS-Systems. Помимо этого, арестовано имущество компании SRL GMG Production на сумму около 615 тыс. долларов. Эта компания управляет четырьмя телеканалами и двумя радиостанциями, принадлежащими Плахотнюку.

Владимир Плахотнюк, имеющий также гражданство России, проходит обвиняемым по двум делам об отмывании денег в особо крупных размерах. В числе прочего, олигарх подозревается в том, что в 2013-2015 годах он создал схему для отмывания через сеть экономических агентов 18 млн долларов и 3,5 млн евро. 29 октября Плахотнюк был объявлен в международный розыск.

В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале МВД России сообщило, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 млрд рублей, при этом организаторами этого сообщества были Плахотнюк и Вячеслав Платон, у которого также есть гражданство России. Тверской суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Плахотнюка по делу о создании преступного сообщества и наркоторговле.

Местонахождение Владимира Плахотнюка неизвестно. Он покинул Молдову в начале июня. 24 июня он объявил, что покидает пост главы Демпартии, а 30 июля отказался от депутатского мандата.