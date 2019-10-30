Минчане: Вместо поликлиники в Лебяжьем построят жилой комплекс 10 30.10.2019, 17:25

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Как вы думаете, кто застройщик?

Получив такой ответ из администрации Центрального района (документ размещен на форуме Onliner), местные жители удивились: как так, ведь на этом самом участке должны были строить поликлинику? Речь идет о площадке в границах улиц Ратомской — Мястровской — Ржавецкой. Застройщиком выступает небезызвестная компания «Тапас».

Вероятно, земля «Тапасу» была предоставлена без проведения аукциона. Информация о выставлении этой площадки на открытые торги нигде не публиковалась. Участок уже готовят к застройке, которая должна начаться в следующем году. Пока по периметру установлены бетонные плиты забора.

Найти в интернете проект детального планирования Лебяжьего журналистам не удалось. Тем не менее существуют доказательства того, что поликлиника на Ратомской действительно проектировалась. Например, она упоминается в проекте соседнего района, который был утвержден в июле 2019 года. Там отмечено: «Население будет обеспечиваться в запроектированной поликлинике на прилегающих территориях (в границах улиц Ратомская — Мястровская — Ржавецкая)». Однако, как выясняется сейчас, именно на этой площадке будет строиться жилой комплекс.

Не так давно читатели обратились в администрацию Центрального района с конкретным вопросом: где и когда планируется строительство поликлиники в Лебяжьем? В ответе говорится о предстоящем открытии амбулаторно-поликлинического учреждения на 250 посещений в смену в составе жилого комплекса «Лазурит», где будут взрослое и детское отделения. Там будут работать педиатры, терапевты и хирурги, также предусмотрены кабинеты для рентгенологических и лабораторных исследований, физиотерапевтического лечения.

— Амбулатория и многопрофильная поликлиника — это, согласитесь, все-таки разные вещи, как по уровню оснащения лечебным оборудованием, так и по штату медперсонала, — говорит Михаил, один из местных жителей. — Район продолжает застраиваться, и уже очевидно, что одной лишь амбулатории и поликлиники в Веснянке, где сейчас обслуживаются жители Лебяжьего, будет недостаточно. Видимо, из-за близости к заказнику участок на Ратомской оказался слишком лакомым для застройщика. Остается лишь надеяться, что для полноценной поликлиники подыщут другое место.

В компании «Тапас» нам подтвердили информацию о новом жилом комплексе. Это будет невысокая застройка, по формату напоминающая соседний «Олимпик парк». В скором времени девелопер собирается провести презентацию этого проекта.