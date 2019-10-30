Евро подорожал на торгах в Минске 30.10.2019, 17:40

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Фото: charter97.org

Белорусский рубль сдал к европейской валюте.

Доллар и российский рубль на торгах 30 октября подешевели, евро подорожал.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БелТА.

Доллар стал дешевле на Br0,0011 до Br2,0544 за $1 (на торгах 29 октября - Br2,0555 за $1).

Евро подорожал на Br0,0057 и стоит Br2,284 за 1 евро (29 октября - Br2,2783 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0032 и составляет Br3,2188 за 100 российских рублей (29 октября - Br3,222).