Евро подорожал на торгах в Минске
- 30.10.2019, 17:40
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Белорусский рубль сдал к европейской валюте.
Доллар и российский рубль на торгах 30 октября подешевели, евро подорожал.
Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БелТА.
Доллар стал дешевле на Br0,0011 до Br2,0544 за $1 (на торгах 29 октября - Br2,0555 за $1).
Евро подорожал на Br0,0057 и стоит Br2,284 за 1 евро (29 октября - Br2,2783 за 1 евро).
Курс российского рубля снизился на Br0,0032 и составляет Br3,2188 за 100 российских рублей (29 октября - Br3,222).