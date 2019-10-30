Два пенальти и две красные карточки: минское «Динамо» сыграло вничью со «Славией» 30.10.2019, 17:49

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Фото: vk.com/fc_dinamominsk

На стадионе в Мозыре кипели страсти.

Минское "Динамо" на выезде сыграло вничью со "Славией" из Мозыря в матче 16-го тура футбольного чемпионата страны — 1:1, пишет "Прессбол".

СЛАВИЯ — ДИНАМО Мн — 1:1

Мозырь. 30 октября. Стадион "Юность". 15.00.

Судьи — П.Коронец, В.Фомин, В.Русак (все — Жодино).

СЛАВИЯ: Барановский (к), Пантя, Нар, Костров, Недашковский, Жук (Петренко, 75), Чухлей, Мельников (Тетте, 87) Ковалевский, Раевский, Шевченко.

Запасные: Сямук, Воронков, Рожков, Ануфриев, Курлович.

ДИНАМО Мн: Игнатович, Швецов, Шитов, Пейович, Капленко, Данило (Фатаи, 77), Кичин, Билоног (Яхая, 60), Иванов (Зубович, 65), Галович (к), Ятченко.

Запасные: Шпаковский, Чиж, Ксенофонтов, Ложкин.

ГОЛЫ: 0:1 — Данило (20-п). 1:1 — Чухлей (65-п).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Мельников (19), Капленко (26), Костров (50), Ятченко (56), Игнатович (65), Яхая (80).

УДАЛЕНИЯ: Пейович (31), Раевский (53).