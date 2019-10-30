Биологи объяснили, почему птичьи яица разноцветные 2 30.10.2019, 17:59

Пигменты, определяющие цвет скорлупы, помогают поддерживать температуру развития зародыша в яйце.

Карбонат кальция яичной скорлупы — белый. Однако птичьи яйца демонстрируют большое разнообразие оттенков, связанное с присутствием двух ферментов — буро-красного протопорфирина и сине-зеленого биливердина. Детали окраски зависят от их количества, распределения и так далее. Такой сравнительно простой механизм позволяет разным птицам откладывать яйца множества цветов, и они часто пользуются этим, добиваясь маскировочной окраски, которая скрывает кладку от хищников, пишет «Вокруг света».

Но не реже встречаются оттенки совершенно не маскировочные, роль которых до сих пор оставалась невыясненной. Высказываются гипотезы о том, что определенное распределение пигментов может защищать зародыши от УФ-лучей, помогать родителям отличать свою кладку от соседних и тому подобное. Однако Дэниел Хангли и его коллеги из Университета Лонг-Айленда (Нью-Йорк) показали, что ключевым фактором, определяющим окраску скорлупы, выступает температура окружающей среды.

Биологи провели детальный анализ окраски яиц у 634 видов птиц со всех уголков Земли. Нанеся характерные яркости и цвета на карту, ученые обнаружили, что у жителей более холодных регионов скорлупа в целом темнее, чем у птиц, выводящих птенцов в районах, где тепло и ярко светит солнце. Если бы окраска была связана именно с необходимостью защиты от УФ-излучения, можно было бы ожидать совершенно обратной картины: в южных регионах с ярким солнцем оно максимально, поэтому для экранирования потребовалось бы больше пигмента.

Существующее распределение пигментов и цветов авторы связывают с температурой, характерной для места выведения птенцов. На холоде более темные яйца позволяют поглощать больше излучения и дополнительно подогревать созревающие внутри эмбрионы. И наоборот, светлые оттенки в жарких регионах помогают спасать будущих птенцов от перегрева.