На оккупированном Донбассе провели замеры электоральных настроений 3 30.10.2019, 18:16

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Сергей Сивохо

Об этом рассказал советник секретаря СНБО Украины.

Отвечая на вопрос lb.ua о том, действительно ли проводили приблизительные замеры электоральных настроений, советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Сивохо ответил: «Да».

Однако он отказался рассказать, как и кто проводил исследования, добавив только, что «и на той [территории] тоже» проводили замеры.

«Ага, сейчас я вам „сдам“ наших людей, которые там работали!» — сказал советник секретаря СНБО, отвечая на вопрос, как им удалось опросить жителей на оккупированной территории.

Сивохо также заверил, что «уже есть люди, которые, находясь там, готовы идти на выборы от «Слуги народа».