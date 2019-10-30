В Беларуси закрылось посольство Израиля 30.10.2019, 18:25

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Всему виной — забастовка израильского МИД.

Посольство не работает уже сегодня, 30 октября. Дело в забастовке, которая была объявлена в час ночи МИД Израиля из-за конфликта с Минфином Израиля.

- Эта забастовка внутренняя и не имеет отношения ни к Беларуси, ни к какой-либо другой стране, - пояснили БелТА в израильской дипмиссии в Минске.

Причина конфликта в том, что дипломаты отказываются работать из-за сокращения финансирования. По словам израильских дипломатов, Минфин «не сдержал свои обещания» и нарушил согласованные договоренности по финансированию. А выделенных денег не хватает на проведение мероприятий и транспортные расходы.

При этом израильские дипломаты надеются, что забастовка не принесет ущерба простым гражданам.