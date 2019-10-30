Почти пелевинское 3 Даниил Константинов

30.10.2019, 18:34

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Очередной запуск никому не нужной ракеты в стране, где бедных становится все больше.

СМИ торжественно сообщают: подводная лодка "Князь Владимир" впервые провела пуск "Булавы". Здесь все хорошо: и названия технических средств, отдающих сорокинщиной, и внимание СМИ, и сама эта новость - очередной запуск никому не нужной ракеты в стране, где бедных становится все больше.

Мне же вдруг вспомнился один отрывок из нашумевшей в свое время книги Пелевина "Generation P". Произведение это очень старое, но, как оказалось, еще не утратившее своей актуальности. Приведу этот отрывок полностью:

"Появился телеведущий, одетый в форму майора конвойных войск, - Татарский догадался, что это оскорбленная реакция копирайтера с седьмого этажа на недавнее заявление копирайтера с восьмого этажа, что телевидение в России является силовой структурой. Из-за того, что ведущий был перевернут, он очень походил на летучую мышь, свисавшую с невидимой жердочки. Татарский не особо удивился, узнав в нем Азадовского. Тот был выкрашен под жгучего брюнета с узким шнурком усов под носом. Придурковато улыбаясь, он заговорил:

- Скоро, скоро со стапелей в городе Мурманске сойдет ракетно-ядерный крейсер "Идиот", заложенный по случаю стопятидесятилетия со дня рождения Федора Михайловича Достоевского. В настоящий момент неизвестно, удастся ли правительству вернуть деньги, полученные в залог судна, поэтому все громче раздаются голоса, предлагающие заложить другой крейсер такого типа, "Богоносец Потемкин", который так огромен, что моряки называют его плавучей деревней. В настоящий момент "Богоносец Потемкин" движется по Северному Ледовитому океану к порту приписки. Книжные новинки! - Азадовский вытащил откуда-то книгу, на обложке которой мелькнула сакраментальная комбинация гранатомета, бензопилы и голой женщины. - Добро должно быть с кулаками. Мы знали это давно, но все же чего-то не хватало! И вот книга, которую вы ждали столько лет, - добро с кулаками и большим х..! Похождения Святослава Лютого. Экономические новости: сегодня в Государственной Думе объявлен новый состав минимальной годовой потребительской корзины. В нее вошли двадцать кило макаронных изделий, центнер картошки, шесть килограмм свинины, пальто, пара обуви, шапка-ушанка и телевизор "Сони Блэк Тринитрон". Из Персии пишут…"

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