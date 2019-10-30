Дэниел Фрид: Путин проиграл, хотя все еще борется за контроль над Украиной 5 30.10.2019, 18:51

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Дэниел Фрид

Успех Украины точно не будет чем-то хорошим для путинизма.

После почти 30 лет восстановления украинского суверенитета только сейчас Украина начала процесс трансформации. Об этом в эксклюзивном интервью "Гордон" рассказал американский дипломат, один из разработчиков антироссийских санкций, бывший координатор Госдепартамента США по политике санкций, эксперт аналитического центра The Atlantic Council Дэниел Фрид.

Комментируя вопрос журналиста, что Европа на шестом году войны в Украине вернулась к отношениям с Россией, которые существовали до 2014 года, Фрид подчеркнул, что тем не менее Украина по-прежнему свободна.

"Вы не контролируете Донбасс и Крым, но остальная часть страны свободна. У вас есть возможность достичь успеха. Помните об этом! [Президент РФ Владимир] Путин хочет полноценного контроля над всей Украиной. Сейчас у него этого нет. Он проиграл, хотя все еще борется за этот полноценный контроль. Но сами украинцы должны понять: пока Путин проиграл в достижении главной цели этой принципиальной для него войны. Украинские солдаты и волонтеры, защитившие страну в 2014–2015 годах, в худшие периоды борьбы за независимость, выиграли время для своей страны", – отметил Фрид.

Он высказал мнение, что если Украине удастся реформировать и трансформировать себя, это будет победой в первую очередь для украинцев, а также для Европы и всего свободного мира.

"Возможно, это будет хорошо и для россиян. Такой успех точно не будет чем-то хорошим для путинизма. На самом деле это будет большой взрыв системы путинизма. Сильнейший взрыв. У Украины все еще есть возможности достичь этих целей, несмотря на все сложности", – сказал эксперт.

Он напомнил, что на последних выборах президента украинцы проголосовали за Владимира Зеленского – "это было голосование против коррупции и за Европу".

На комментарий журналиста о том, что активная часть украинского общества устала от происходящего, Фрид заметил: "И что теперь? Ничего не делать, сдаться и превратиться в маленькую Россию? Вы этого хотите?.. Это то, чего хочет и ждет от вас Путин. Так что не стоит сдаваться".