В РФ людоед съел троих мужчин 13 30.10.2019, 18:20

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Судебно-медицинская экспертиза показала, что мужчина вменяем.

В Архангельске пойман 51-летний россиянин, который зарезал и съел троих знакомых мужчин.

Ранее каннибал был неоднократно судим, в том числе за совершение двух убийств. Кроме людей, периодически питался кошками, собаками и другими мелкими животными и птицами. При этом судебно-медицинская экспертиза показала, что мужчина вменяем — психически здоров.

С марта 2016 по март 2017 года мужчина убил трех знакомых в различных местах на территории Исакогорского округа и округа Майская горка в Архангельске. Он выпивал с ними, а когда они засыпали — наносил ножевые ранения, сообщает Следственное управление Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Затем он расчленял их тела, человеческое мясо частично употреблял в пищу, а оставшиеся части в пакетах выбрасывал в протоку реки Волохница Исакогорского округа и в озеро Бутыгино в округе Майская горка, передает naviny.by.

До начала работы, проведенной первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, о преступлениях было неизвестно. У двоих из жертв родственников не было, поэтому никто не заявлял об их исчезновении. А один из убитых мужчин считался уехавшим на заработки.

Установить личности убитых удалось лишь с помощью большого количества различных сложных экспертиз, так как оставшиеся фрагменты трупов почти исключали возможность опознания.

Следствие отметило особую беспринципность и хладнокровие каннибала. Родителям одной из убитых жертв он сообщил, что их сын уехал на заработки и сдал ему квартиру. Сам же стал проживать в ней. Точно так же он объяснил исчезновение мужчины и сотрудникам полиции.

Предварительное следствие завершено. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Архангельский областной суд для рассмотрения.