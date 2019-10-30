Минское «Динамо» потерпело девятое поражение подряд 10 30.10.2019, 19:22

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Минчанам до повторения антирекорда Горди Дуайера осталось одно поражение.

Минское "Динамо" уступило "Трактору" в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ — 1:4, передает pressball.by.

"Зубры" потерпели девятое поражение подряд.

ТРАКТОР — ДИНАМО Мн — 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

ТРАКТОР: Демченко (Федотов); Сергиенко — Виртанен, Тертышный — Седлак — Кравцов; Калинин — Шепелев, Авцин — Малыхин — Лисин; Меньшиков — Карпухин, Коньков — Карлин — Косов; Бородкин — Терещенко, Гришаков — Мансуров — Шолохов.

ДИНАМО Мн: Энрот (Толопило); Готовец (К) — Еременко, Принс — Спунер — Степанов; Денисов — Евенко, А. Костицын (А) — Шор — Демков; Знахаренко — Крыскин, Мартынов — Ковыршин — Павленко; Павлович — Дюков, Дадонов — Китаров — Когалев.

ШАЙБЫ: 1:0 — Малыхин (10.13). 2:0 — Лисин (Авцин, 21.28). 3:0 — Лисин (Калинин, Авцин, 36.02). 3:1 — Принс (Мартынов, 49.30 — бол.). 4:1 — Авцин (Карпухин, Малыхин, 56.61).

До повторения антирекорда клуба минчанам осталось проиграть один матч. "Достижение" было установлено 24 октября 2018 года: тогда "Динамо" под руководством Горди Дуайера уступило на выезде "Авангарду" (3:4 ОТ) и довело серию поражений до 10 встреч.

1 ноября минчане на выезде сыграют с магнитогорским "Металлургом".