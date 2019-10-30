Facebook выявил в Африке новые методы российской пропаганды 1 30.10.2019, 19:55

Евгений Пригожин

Аккаунты, нацеленные на Африку, были связаны с «поваром Путина».

Социальная сеть Facebook удалила три поддерживаемые Россией сети влияния, нацеленные на африканские страны, в том числе на Мозамбик, Камерун, Судан и Ливию. Об этом пишет газета The New York Times, передает svoboda.org.

Facebook не уточнила число удалённых аккаунтов, но, как утверждают в компании, страницы были связаны с российским "Агентством интернет-исследований", известным как "фабрика троллей". По данным СМИ, её финансирует предприниматель Евгений Пригожин, которого называют близким другом президента Владимира Путина. США ранее ввели санкции против Пригожина за вмешательство в американские выборы.

В Стэнфордской интернет-обсерватории, которая сотрудничала с Facebook, чтобы раскрыть российскую кампанию влияния в Африке, заявили, что она отличалась от той, что была проведена в Соединённых Штатах в 2016 году. Сообщения на арабском языке были нацелены сразу на несколько стран, а многие фейковые аккаунты были созданы нанятыми за деньги местными жителями, что мешало их выявить.

Кроме этого, если во время кампании по вмешательству в американские выборы российские интернет-тролли публиковали в фейсбуке около двух с половиной тысяч постов в месяц, то теперь только за октябрь в Северной и Центральной Африке было опубликовано почти девять тысяч постов. Часть из них пропагандировали российскую политику в регионе, другие – критиковали действия Франции и США.

Алекс Стэймос, директор Стэнфордской интернет-обсерватории и бывший главный сотрудник компании Facebook по вопросам информационной безопасности, связал действия "фабрики троллей" с попыткой России расширить своё влияние в Африке. Он отметил, что методы, которые тролли используют в этом регионе, могут быть применены в следующем году во время президентских выборов в США.

Россия активизировала свои действия в Африке несколько лет назад. По данным журналистов, там действует "частная военная компания Вагнера", которую также связывают с Евгением Пригожиным. Летом прошлого года в Центральноафриканской Республике были убиты трое российских журналистов, расследовавших деятельность ЧВК. Согласно выводам расследования, организованного Михаилом Ходорковским, за убийством стоят структуры, связанные с Пригожиным.