В аэропорту Минска установили настоящий вертолет и открыли кафе 30.10.2019, 20:05

Заведение уже работает.

«У детей он вызывает колоссальный ажиотаж! Внутрь можно залезть, все понажимать», — рассказывает предприниматель, который купил для кафе в аэропорту вертолет. Заведение уже работает, вертолет — самый настоящий Ми-2, который раньше принадлежал МЧС. Tut.by посмотрел, как он выглядит внутри после реставрации, и узнали, какие цены будут в кафе.

Кафе в аэропорту начало работать еще на прошлой неделе. Его открыли к Дню гражданской авиации.

Идею предпринимателя Евгения Васильева поддержало руководство аэропорта, на осуществление задумки ушло несколько месяцев. Теперь бело-синий обновленный Ми-2 1985 года выпуска — почти ровесник аэропорта — стоит на втором этаже зоны вылета.

— Занесли его через вот эти обычные раздвижные двери, куда заходят люди. Лопасти снимали, вносили по одной. Высота вертолета 3,5 метра, ширина — 4,5 метра, длина — 12. А двери — 1,8 метра в ширину и 2 — в высоту. За тем, чтобы все прошло, стоял математический расчет. Плюс нам очень помогали работники аэропорта, даже ночью.

Предприниматель Евгений Васильев

Евгений купил вертолет летом в Витебске, до этого с 2003 года техника служила в МЧС, летала в Африке. Ми-2 стоил около 10 тысяч рублей, Евгений говорит, что на реставрацию ушло в разы больше. О полных вложениях в кафе предприниматель не говорит: проект задуман не для скорейшего заработка, а ради впечатлений людей.

— Этот объект делает Минский аэропорт запоминающимся. В мире ничего подобного нет, — говорят представители аэропорта.

— Мы бы хотели его как-то оживить. Возможно, создадим сувенирную продукцию. Он у нас такой мультяшный. Так как обозначение нашего аэропорта MSQ UMMS, то вертолет назвали Умсик, — говорит официальный представитель Национального аэропорта Ромина Саматханова.

Уточняем у предпринимателя, дорого ли было арендовать площадку в аэропорту. Оказывается, аренда здесь государственная.

— Аренда подъемная, совершенно вменяемая, по отношению к стоимости в городе даже дешевая. Единственный нюанс: сначала казалось, что будет, как в торговом центре — «островов» наставил и работаешь. Но нужно понимать, что тут есть требования авиационной безопасности. Не везде можно поставить объект, нужно учитывать все моменты, — говорит Евгений.

Кафе рассчитано на 34 посадочных места, работать будет круглосуточно, как и аэропорт. Цены на кофе и десерты не сильно отличаются от городских. Здесь готовят три сорта кофе, от этого и зависит цена.

— Разница между ценами здесь и в городе будет 50 копеек. Это обусловлено логистикой: зарплата тут у сотрудников выше, так как добираться сюда проблематично. Кофе не будет стоить критично дорого, но в аэропортах всегда цены в разы выше, а у нас всего на 10%.

В меню чизкейк стоит 6 рублей, медовик — 5,5 рубля, сэндвичи — от 7 рублей, американо — от 3 рублей, большой капучино на 300 мл продают от 6 рублей, латте — от 5, чай — от 4,5 рубля.