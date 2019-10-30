Халиф не на час 1 Вадим Зайдман

30.10.2019, 20:11

Вадим Зайдман

Афган Путина уже был... И не один.

Путин находится у власти уже практически 20 лет — через несколько месяцев будем отмечать формальный юбилей. По существу же, если считать от момента взрывов домов, которыми его режим и зародился, 20-летие он уже перешагнул. Это больше, чем был у власти Брежнев. Но никаких признаков дряхлости, как у Леонида Ильича, у Путина не наблюдается, и вообще, поговаривают, у него, как у кошки, девять жизней. В связи с чем многими, ждущими краха путинизма, овладело уныние — сколько ни пророчили ему скорый конец, выдавая желаемое за действительное, — броня режима крепка и танки его быстры.

Понятно, в ситуации полного уныния ничего не остается делать, как искать поводы хоть для какого-то оптимизма. Вот Павел Матвеев вспомнил канун 1980 года, когда, казалось, СССР был на пике своего могущества, казался равновеликим США, казался вечным... Но тут Советский Союз вторгся в Афганистан — и это стало началом его конца.

Павел Матвеев выражает надежду, что и теперь "в Кремле что-нибудь обязательно придумают", такое, что станет началом конца путинского режима. Правда, надежду осторожную, здоровый скепсис заставляет автора подозревать, что он выдает желаемое за действительное. Думается, что это так и есть.

Путин на самом деле совершил уже не один свой Афганистан.

Развязав войнушку с Грузией, теперь — с Украиной (в отношении которой у США и Англии были обязательства ее безопасности, но они и не подумали их выполнять).

Вторжение Путина в Сирию все наблюдатели так с самого начала и называли — новым Афганистаном — и предсказывали (в том числе, признаюсь, и я), что это начало конца.

Путин совершил несколько террористических атак на Великобританию с применением радиации — Литвиненко, Скрипали — мировое сообщество схавало и это, утерлось и ищет точки соприкосновения и взаимопонимания с Путиным. Никакое злодейство не может пронять нынешнее мировое сообщество и заставить его адекватно реагировать!

А Сирия к сегодняшнему дню не только не стала для России вторым Афганистаном, но и после того, как США оттуда позорно ретировались, Путин остался там победителем, "и лесов и полей повелителем".

А все дело в том, что для того, чтобы украинская ли, сирийская ли кампании Путина стали для него вторым Афганистаном, нужна, помимо собственно придумки Кремля, еще и адекватная реакция на эту придумку мировых лидеров. Нужны Лидеры. После вторжения СССР в Афганистан США и другие страны (всего 65) бойкотировали Олимпиаду-80, и именно этот бойкот в одном флаконе с вторжением стал началом конца СССР. А путинским праздникам спорта — ни зимней Олимпиаде в Сочи, ни тем более состоявшейся уже после Крымнаша сирийской кампании и отравления Скрипалей ЧуМе-2018 никто и не подумал объявить бойкот.

Потому что вместо Рейгана теперь — Трамп, вместо Тэтчер — Меркель, да еще всякие микроскопические Макроны под ногами путаются...

Что такое Путин должен совершить, чтобы это мировое сообщество встряхнулось и поняло, что именно он сегодня является главной угрозой миру на планете, самому существованию человечества? Не Иран, не КНДР, тем более не какой-то там ИГИЛ — а именно путинская Россия!

Трамп сейчас как ребенок радуется уничтожению главаря ИГИЛ, террориста, как его называют, номер один Абу Бакра аль-Багдади. И не понимает человек, что все это ерунда, что на место одного убитого аль-Багдади придут три новых, пока живет и здравствует и плодит терроризм по планете действительный террорист №1, к тому же облеченный государственной властью, да еще и с ядерной кнопкой.

Нет сегодня того героя, того Рейгана, который загонит этого террориста в какой-нибудь туннель или лисью нору. Потому что понимает — пока существует эта восставшая из пепла империя зла, этот Мордор, это ядерное террористическое государство, рассадник мирового терроризма, никакой победы над терроризмом не будет в принципе.

Бен Ладен, аль-Багдади — это все были халифы на час. Путин — вот халиф, который надолго. И это надо понимать, как и опасность, которую он представляет, — вместо того, чтобы выражать ему благодарность за помощь в ликвидации аль-Багдади.

Вадим Зайдман, kasparov.ru