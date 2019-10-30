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Пять минут правды
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В последний день октября в Беларуси будет до +6

  • 30.10.2019, 20:20
В последний день октября в Беларуси будет до +6

Существенных осадков не прогнозируется.

В четверг, 31 октября, в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает Белгидромет.

Существенных осадков не прогнозируется, лишь днем по северо-западной половине страны пройдут небольшие осадки — мокрый снег, дождь. Ночью и утром в отдельных районах страны ожидаются слабые туман и гололед. Ветер будет ночью неустойчивый слабый, днем — юго-западный умеренный.

Ночью термометры покажут от 5 градусов мороза до 1 тепла, днем воздух прогреется до 0... +6.


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