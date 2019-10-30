Госдеп США: Борьба с Nord Stream-2 - наш приоритет

Госдеп США: Борьба с Nord Stream-2 - наш приоритет6
- 30.10.2019, 20:38
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США хотят помочь Киеву сохранить транзит российского газа.
Заместитель госсекретаря США Джон Салливан заявил о первостепенности для Вашингтона препятствования строительству газопровода Северный поток-2. Как сообщает Интерфакс, об этом он сказал на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената, посвященных рассмотрению его кандидатуры на должность посла в России.
Салливан пояснил, что со временем у Украины появилась "наркотическая зависимость" от российского газа, потому угроза поставок в обход страны может быть действенной.
"Нашим приоритетом было противостояние реализации Северного потока-2", - напомнил Салливан.
Дипломат считает, что в создавшейся ситуации США есть смысл помогать Украине эффективнее использовать энергоресурсы и искать альтернативные источники поставок. Кроме того, он считал бы правильным "остановить Северный поток-2, чтобы газ продолжал поступать в Украину".
Как сообщалось, сегодня датское энергетическое агентство выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение на прокладку Северного потока-2 по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм.
Как известно, Дания была последней страной, которая до сих пор не выдавала разрешение на строительство Северного потока-2.
В свою очередь, глава Нафтогаза Андрей Коболев назвал ожидаемым решение Дании о разрешении строительства Северного потока-2.