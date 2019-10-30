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Женщина с топором напала на Свято-Духов собор в центре Минска

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  • 30.10.2019, 20:51
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Женщина с топором напала на Свято-Духов собор в центре Минска

Одному из мужчин удалось перехватить топор.

50-летняя жительница Минска посетила Свято-Духов кафедральный собор на Немиге, достала топор и нанесла им несколько ударов по фасаду здания. Очевидцы сообщили об инциденте на номер 102, а один из мужчин, который был рядом, перехватил топор и удерживал женщину до прибытия милиционеров, сообщает МВД.

Сегодня, 30 октября, около 17:00 50-летняя жительница Минска подошла к Свято-Духову кафедральному собору на Немиге, достала топор и нанесла им несколько ударов по фасаду здания. Женщина повредила топором фрески по обе стороны от входа, а также разбила фонарь над крыльцом.

Как видно на видео, мужчина подбежал к женщине и перехватил топор. Очевидцы позвонили по номеру 102. Как сообщает МВД, до прибытия милиции женщину удерживали прохожие.

Милиционеры доставили женщину в больницу с целью провести обследование. Известно, что женщина нигде не работает, а раньше не привлекалась к уголовной ответственности. Мотивы поступка выясняются.


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