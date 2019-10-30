Шикарный гол Стасевича принес БАТЭ победу над «Дняпром» 30.10.2019, 21:24

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Игорь Стасевич

Концовка чемпионата Беларуси обещает быть интересной.

Борисовский БАТЭ в гостях с минимальным счетом обыграл "Дняпро" в матче 16-го тура чемпионата Беларуси по футболу — 1:0, передает pressball.by.

ДНЯПРО — БАТЭ — 0:1

ДНЯПРО: Сороко, Шило (Савостьянов, 70), Бондаренко, Батищев, Побудей, Грибовский (Засавицкий, 87), Степанов (к) (Велько, 62), Залеский, Подстрелов, Марушич, Яшин.

Запасные: Бегларян, Козлов, Диав, Хвалько.

БАТЭ: Черник, Филипович, Яблонский, Драгун, Дубаич (Скавыш, 59), Копитович, Бессмертный, Филипенко, Стасевич (к), Бага, Милич.

Запасные: Чичкан, Березкин, Волков, Туоминен, Симович, Мукам.

ГОЛ: 0:1 — Стасевич (44).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Марушич (72), Филипович (82), Драгун (86).