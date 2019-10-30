Три этапа Зеленского 9 30.10.2019, 22:00

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Владимир Зеленский

Какой план предложил президент Украины для возвращения оккупированных территорий.

На пути к успешному окончанию войны необходимо пройти три этапа, подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский в Форуме единства в Мариуполе.

Оккупированные территории Донбасса, подчеркнул он, должны вернуться под контроль украинского правительства после завершения горячей фазы боевых действий. Любой другой вариант Украину не устраивает, пишет «Новое время».

«Первый этап – это завершение горячей стадии и прекращения огня. Мы уверены, что достигнем этого в ближайшее время. Это очень нужный и важный, но только первый шаг. Все это очень сложный и очень чувствительный нейрохирургический процесс. Это как держать спички у открытой канистры с бензином. Одно опрометчивое движение, неверное заявление может все перечеркнуть и восстановить горячую стадию конфликта», – подчеркнул Зеленский.

Три этапа Зеленского

Для того, чтобы возвращение к горячей стадии конфликта стало невозможным, подчеркнул президент, нужно осуществить еще ряд шагов.

По его словам, вторым неотъемлемым этапом решения конфликта является примирение людей и поиск консенсуса. В этом аспекте важным является роль медиа и риторики, которую эти медиа применяют. Информационная политика является общим вызовом ответственности власти, СМИ и каждого пользователя соцсетей. Сегодня, напомнил президент, тема Крыма вообще отсутствует в крупных масс-медиа, а упоминания о людях на Донбассе преимущественно связаны с войной.

Третий и последний этап – это непосредственно реинтеграция. По словам Зеленского, для ее успешности стратегия государства должна включать четыре составляющие: прозрачность и публичность, консенсус, реализм и имплементация. По последнему пункту – государство должно обладать способностью воплощать стратегии в жизнь и показывать реальные шаги и реальные результаты.

Глава государства сообщил, что составляющие государственной стратегии безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма будут представлены в ближайшее время и будут подлежать широкому обсуждению.

Деоккупация и реинтеграция

У главнокомандующего страны, на которую напал агрессор, стратегией должно быть немедленное освобождение всех оккупированных территорий и возвращение их под контроль Украины, отметил в комментарии Радио НВ нардеп от Европейской солидарности, глава подкомитета парламентского комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции Ахтем Чийгоз.

Уже после этого нужно создавать механизмы и условия для достижения взаимопонимания в обществе.

«Сбрасывать на людей, которые находятся на оккупированной и свободной территории, ответственность за войну недопустимо. Мы в первую очередь боремся за территориальную целостность и освобождение от оккупантов. Для этого и существует Верховный главнокомандующий, который должен думать стратегическими критериями, а не манипулятивными и хайповыми», – отметил Чийгоз.

Прозрачная реинтеграция

В стратегии реинтеграции Крыма и Донбасса форма и содержание отстают друг от друга, отметил в беседе с Радио НВ народный депутат от Голоса, член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин.

Все согласны с тем, чтобы действия власти, направленные на зебезпечення деоккупации и реитеграции Крыму на Донбасса, были понятными, прозрачными и прогнозируемыми. Этого от президента требуют с первого дня его каденции. Однако именно это и не выполняется.

До сих пор ни одна из заинтересованных сторон не получила вразумительного ответа на вопрос, в чем же заключается план реинтеграции имени Зеленского, подчеркнул он.

«С одной стороны президент говорит о том, что он не может делиться секретами, в противном случае его встреча в Нормандском формате будет лишена всякого смысла. С другой стороны он говорит, что это должен быть прозрачный, транспарентный путь. Для того, чтобы этот план наполнить конкретными действиями, нужно понимать логику этих действий. Мы исходим из посыла, который озвучивал сам глава государства, что разведение войск в Станице Луганской, Золотом-4 и Петровском, это необходимое условие для того, чтобы состоялась встреча в Нормандском формате. Но сейчас уже речь идет о том, чтобы разведение состоялось в большем числе населенных пунктов», – отметил Рахманин.

При этом, добавил он, перечень этих населенных пунктов и цель – неизвестны.

Социальные выплаты

Люди в населенных пунктах вблизи линии разграничения хотят скорейшей остановки боевых действий, отметила в комментарии Радио НВ представитель Оппозиционного платформы – За жизнь, заместитель председателя комитета по вопросам соцполитики Наталья Королевская.

Именно поэтому от власти сегодня, отметила она, ожидают не плана обещаний, а четких и понятных решений, которые может сделать сейчас и парламент.

«Мы обязаны выполнить и резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы и законы и Конституцию Украины по выплате пенсий людям на неподконтрольной территории. Шаг за шагом, сегодня посредством телекоммуникаций мы можем гарантированно обеспечить людям их социальные выплаты. Шаг номер два – мы много лет уже говорим о статусе людей, пострадавших в результате военных действий. Мы подготовили алгоритм, что должно быть обеспечено в социальном пакете для этих людей», – отметила Королевская.

Еще один важный вопрос – речь. И хорошо, что об этом заговорил и президент, добавила она. Еще один момент – вопрос экономических стимулов и социальной защиты, в том числе, для предприятий, работающих вдоль линии фронта.

Часть большой страны

Жителям востока Украины важно чувствовать себя частью одной большой страны и в культурном аспекте, высказал свое мнение в интервью НВ театральный режиссер, основатель фестиваля Гогольфест Влад Троицкий.

Культурные центры, по его убеждению, могут быть определенным общественным пространством, которое будет ассоциироваться у всех с современной Украине. Враг, добавил он, лучше всего объединяет людей, и Россия это ярко демонстрирует.

«Мы пытаемся сформировать некое пространство новой идентичности Украины. Понимая, что формирование нового образа, рождение новых смыслов – это очень важно для бизнеса. Культура – это единственный интерфейс, через который можно транслировать, что ты находишься в понятной ценностной парадигме», – отметил Троицкий.