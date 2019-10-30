Репрессированному писателю Василию Ковалю сделали памятный знак в родной деревне 1 30.10.2019, 22:12

Памятный знак установили в Горецком районе.

В деревне Сава Горецкого района 30 октября открылі памятный знак репрессированному в сталинские времена писателю Василию Ковалю — уроженцу этой деревни. С инициативой выступила деревенская общественность, а поддержал сельский совет, сообщает "Радио Свобода".

Василий Коваль, рождённый в 1907 году, был расстрелян в ночь с 29 на 30 октября 1937-го. В ту же ночь были расстреляны около 130 представителей белорусской интеллигенции.

Памятный знак писателю поставили возле местной школы на улице, названной его именем. На открытие приехали из Минска потомки Коваля: дочь Алина Васильевна, внуки и правнуки.

Кстати, Алина Торжицкая отца не помнит: его расстреляли, когда ей было два месяца. О том, что её отец — писатель Василий Коваль, она узнала после его реабилитации в 1957 году.