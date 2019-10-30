Путин заявил о готовности значительно снизить цену на газ для Украины 9 30.10.2019, 22:51

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Он также заявил о готовности начать «конструктивную работу» о транзите газа.

В среду, 30 октября, президент РФ Владимир Пути заявил, что Россия готова к переговорам о поставках в Украину газа по значительно сниженным ценам, а также о транзите. Об этом сообщает ria.ru.

По его словам, Россия готова начать "конструктивную работу" по этим направлениям.

"Мы готовы к конструктивной работе и по прокачке газа через Украину, и по поставкам газа в Украину, причем со значительным снижением цены в отличие от той, по которой потребители российского газа получают в Украине этот газ сегодня", - заявил Путин.

Говоря о состоявшемся на днях в Брюсселе очередном раунде консультаций по газу, Путин упомянул об оценке, которую дали некоторые чиновники Еврокомиссии.

"Мы знаем оценки некоторых чиновников Евросоюза, Еврокомиссии по поводу того, как прошли эти переговоры. Наши оценки расходятся. Мы считаем, что они были конструктивными, причем со всех сторон", - сообщил он.