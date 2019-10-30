Владимир Кличко может возобновить карьеру 30.10.2019, 23:01

Владимир Кличко

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Экс-чемпион мира в тяжелом весе заявил, что может вернуться, чтобы побить рекорд Формана.

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Владимир Кличко рассказал, что еще может возобновить карьеру, передает «Трибуна».

«Могу ли я драться? Да, я держу этот вариант открытым.

Это не возвращение, чтобы вернуться и сломать кому-то челюсть. Это возвращение, чтобы побить рекорд.

Это привлекательно? Я бы сказал, это круто. Джордж Форман сделал это. Мне кажется, ему было 45 лет, когда он стал чемпионом, и это довольно крутое достижение», – сказал Кличко.

Форман стал чемпионом мира в тяжелом весе в возрасте 45 лет. Владимиру Кличко сейчас 43 года.