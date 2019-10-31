Пентагон раскрыл неизвестные детали ликвидации главаря ИГ аль-Багдади 31.10.2019, 9:41

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Американские спецназовцы предлагали боевикам мирно сдаться.

Министерство обороны США обнародовало подробности операции по уничтожению лидера «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади. На пресс-конференции выступил глава подконтрольного Пентагону Центрального командования генерал Кеннет Маккензи, сообщает РБК.

По словам генерала, штурм проводили с помощью вертолетов. Перед началом операции спецназовцев собрали в группы на территории Сирии. Маккензи отметил, что план по уничтожению главы террористической операции был разработан так, чтобы боевики ИГ не смогли раскрыть его, а также таким образом, чтобы при выполнении операции не пострадал никто из местных жителей.

Кеннет Маккензи

Фото: Andrew Harnik / AP

Ведомство также показало видео и фотографии места, где аль-Багдади находился, когда его окружили. Маккензи напомнил, что его убежище находилось в провинции Идлиб на северо-востоке Сирии. Он добавил, что дом, где скрывался глава ИГ, находился примерно в 4 милях (6,4 км) от границы с Турцией. «Это зона, в которой мы обычно не проводили операции. Чтобы добраться до нее, понадобится около часа на вертолете с нашей базы в Сирии», — сказал Маккензи.

Комментируя видео, он отметил, что боевики обстреляли американские вертолеты из двух точек. Маккензи также заявил, что перед началом операции военные призывали мирно сдаться всех, кто находился в здании. На следующем видео две группы спецназовцев уже подошли к зданию. Тех, кто вышел из убежища, досмотрели, проверяя наличие оружия, а затем отвели в сторону. На месте, по словам генерала, находились 11 детей.

Маккензи отметил, что пять членов «Исламского государства» представляли опасность для военных и не отвечали на требования на арабском сложить оружие. Речь идет о четырех женщинах и одном мужчине, они были убиты. «Когда захват со стороны американских войск был неизбежен, аль-Багдади взорвал бомбу, убив себя и двух маленьких детей», — заключил Маккензи. В общей сумме, по его словам, в убежище погибли шесть членов ИГ.

Президент США Дональд Трамп сообщил о смерти лидера террористической организации 27 октября. Американские военные, пояснял тогда Трамп, загнали его в тупиковый тоннель, где он подорвал пояс смертника. Трамп поблагодарил за помощь в операции Россию, Турцию, Сирию и Ирак. Он наблюдал в прямом эфире за ходом боевых действий и допускал публикацию видео после окончания операции.

Позже президент заявил, что американской армии удалось уничтожить и возможного преемника аль-Багдади.