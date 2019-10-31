Пентагон раскрыл неизвестные детали ликвидации главаря ИГ аль-Багдади
- 31.10.2019, 9:41
- 1,770
Американские спецназовцы предлагали боевикам мирно сдаться.
Министерство обороны США обнародовало подробности операции по уничтожению лидера «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади. На пресс-конференции выступил глава подконтрольного Пентагону Центрального командования генерал Кеннет Маккензи, сообщает РБК.
По словам генерала, штурм проводили с помощью вертолетов. Перед началом операции спецназовцев собрали в группы на территории Сирии. Маккензи отметил, что план по уничтожению главы террористической операции был разработан так, чтобы боевики ИГ не смогли раскрыть его, а также таким образом, чтобы при выполнении операции не пострадал никто из местных жителей.
Ведомство также показало видео и фотографии места, где аль-Багдади находился, когда его окружили. Маккензи напомнил, что его убежище находилось в провинции Идлиб на северо-востоке Сирии. Он добавил, что дом, где скрывался глава ИГ, находился примерно в 4 милях (6,4 км) от границы с Турцией. «Это зона, в которой мы обычно не проводили операции. Чтобы добраться до нее, понадобится около часа на вертолете с нашей базы в Сирии», — сказал Маккензи.
30 октября 2019 г.
Комментируя видео, он отметил, что боевики обстреляли американские вертолеты из двух точек. Маккензи также заявил, что перед началом операции военные призывали мирно сдаться всех, кто находился в здании. На следующем видео две группы спецназовцев уже подошли к зданию. Тех, кто вышел из убежища, досмотрели, проверяя наличие оружия, а затем отвели в сторону. На месте, по словам генерала, находились 11 детей.
Маккензи отметил, что пять членов «Исламского государства» представляли опасность для военных и не отвечали на требования на арабском сложить оружие. Речь идет о четырех женщинах и одном мужчине, они были убиты. «Когда захват со стороны американских войск был неизбежен, аль-Багдади взорвал бомбу, убив себя и двух маленьких детей», — заключил Маккензи. В общей сумме, по его словам, в убежище погибли шесть членов ИГ.
Президент США Дональд Трамп сообщил о смерти лидера террористической организации 27 октября. Американские военные, пояснял тогда Трамп, загнали его в тупиковый тоннель, где он подорвал пояс смертника. Трамп поблагодарил за помощь в операции Россию, Турцию, Сирию и Ирак. Он наблюдал в прямом эфире за ходом боевых действий и допускал публикацию видео после окончания операции.
Позже президент заявил, что американской армии удалось уничтожить и возможного преемника аль-Багдади.