В Минске появились списки проигнорировавших перепись? 24 31.10.2019, 9:49

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Странное объявление распространяют среди жителей Фрунзенского района.

В редакцию tut.by обратился минчанин Николай. Вчера вечером в вайбер-чат их товарищества собственников пришло сообщение, в котором всех жителей дома, которые не прошли перепись, просили «сделать это в срочном порядке». «Все это якобы для того, чтобы мы не оказались в списках проигнорировавших перепись», — рассказывает собеседник. В главном статистическом управлении Минска говорят, что о подобных списках и речи быть не может: «Перепись — дело добровольное».

Николай живет в одном из домов во Фрунзенском районе Минска. Вчера вечером в чат товарищества собственников пришло сообщение, которое его удивило.

— В сообщении написано, чтобы жильцы, которые не переписались, в срочном порядке пришли на стационарный участок и закрыли этот вопрос, — говорит Николай. — Более того, тех, кто прошел перепись онлайн, просили позвонить по номеру стационарного участка и сообщить, что они заполнили анкеты по интернету. Все это якобы для того, чтобы мы не числились в списках проигнорировавших перепись.

Сам Николай и его семья переписались по интернету.

— В Белстате часто повторяют: участвовать в переписи или нет, каждый решает сам, но для чего тогда эти списки проигнорировавших?

В главном статистическом управлении Минска tut.by сообщили: у переписчиков есть лишь список адресов — домов и квартир, которые он должен переписать. Никаких списков проигнорировавших перепись ни у кого нет.

— В работе переписчика бывают ситуации, когда он поднимается на этаж, а там тамбур, и звонки из квартир не выведены на площадку. Достучаться до жильцов невозможно, — рассказывает Елена Павлюкович, замначальника главного статистического управления Минска — начальник отдела демографической статистики и переписи населения. — Или второй пример: многоквартирный дом, где входная дверь закрыта на кодовый замок, но домофона нет. В итоге у переписчика нет никакой возможности связаться с хозяевами. В таких случаях мы советуем переписчикам обратиться за помощью в товарищество собственников, чтобы они помогли ему хотя бы попасть в подъезд и предложить человеку переписаться. Или же уточнили, что, предположим, данные квартиры пустуют и ходить туда не стоит.

— А что это было за объявление о списках?

— Это присылало товарищество собственников. Возможно, когда переписчик попросил у них помощи, представители товарищества сообщили об этом жильцам так, как сами поняли ситуацию. В итоге объявление получилось очень строгим. Но ни о каких списках проигнорировавших речи быть не может. Перепись — дело добровольное.