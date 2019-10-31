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СМИ: В Мозамбике обезглавили группу российских наемников

  • 31.10.2019, 10:04
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СМИ: В Мозамбике обезглавили группу российских наемников
Фото: AFP

Они принадлежали к ЧВК «Вагнера».

На севере Мозамбика в бою с радикальными исламистами погибли пятеро бойцов российской Частной военной компании "Вагнера". Об этом пишет Carta de Mocambique со ссылкой на свои источники (перевод — Радио Свобода).

По данным издания, инцидент произошёл 27 октября в провинции Кабу-Делгаду. Колонна с российскими наёмниками попала в засаду, устроенную местными радикальными исламистами. Погибли 20 военнослужащих правительственной армии и пятеро россиян. Все они были обезглавлены.

Тела были доставлены в больницу города Муеда. Россия на информацию о гибели своих граждан в Африке пока не отреагировала.

На севере Мозамбика с 2017 года боя продолжаются бои между правительственными войсками и джихадистами. Между Россией и Мозамбиком действуют соглашение о военно-техническом сотрудничестве, заключенное в 2015 году, и военном сотрудничестве, подписанное в 2016 году. Однако официально российские военные туда не направлялись.

В начале октября Carta de Mocambique сообщала о гибели бойца "ЧВК Вагнера" в бою с напавшими на базу подразделения исламистами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения, заявил агентствам, что в стране нет российских военных.

С 2014 года Россия заключила соглашения о военном сотрудничестве более чем с 20 африканскими странами. Среди них – Центральноафриканская Республика, Мали, Конго, Руанда и Мадагаскар. В ЦАР обучение военнослужащих ведут в том числе сотрудники "ЧВК Вагнера", российские наёмники замечены также в Ливии, Судане, и ещё 11 странах континента.


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