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«Власть узнала о своих настоящих рейтингах и испугалась»

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  • 31.10.2019, 10:27
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«Власть узнала о своих настоящих рейтингах и испугалась»

Авторитет правителя, посещающего свинофермы, как никогда низок.

Общественный деятель Виктор Корнеенко рассказал «Радыё Рацыя», почему власти массово лишают регистрации оппозиционных кандидатов.

На днях сняли с выборов кандидата в депутаты от «Европейской Беларуси» Арсения Чигиря. В течение последних нескольких дней отменили решение о регистрации еще четырем представителям «Европейской Беларуси». Не зарегистрировали председателя движения «За свободу» Юрия Губаревича.

«Полагаю, власть испугалась оппозиционных кандидатов, когда узнала о своих настоящих рейтингах. Авторитет власти как никогда низок, и тенденция такова, что он будет снижаться и в дальнейшем. Поэтому на сегодня посещение белорусским правителем какой-либо свинофермы - это значительно большее новость для государственных СМИ, чем выборы», — заявил Виктор Корнеенко.


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