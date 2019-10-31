Какой хлеб полезнее — черный или белый? 10 31.10.2019, 10:41

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О чем стоит знать всем, кто ест много хлеба.

Правда ли, что буханка черного полезнее белого? Верить ли страшилкам о том, что хлеб нельзя есть с мясом? И стоит ли нам бояться глютена? Ответы на эти и другие вопросы «АиФ» узнали у к. м. н., врача-гастроэнтеролога, автора книги «Кишечник с комфортом, желудок без проблем» Алексея Парамонова.

Мы думаем: Хлеб помогает быстрее наесться и сохранить ощущение сытости, поэтому не стоит исключать его из рациона.

На самом деле: Если у вас есть лишний вес и вы не хотите его увеличения, хлеб следует ограничить. Это все-таки достаточно калорийный продукт. Но главное — его готовят из муки мягких сортов, которая очень быстро превращается в глюкозу. У хлеба высокий гликемический индекс, поэтому он способствует повышению уровня сахара в крови, гиперинсулинемии, набору веса и накоплению жира в печени. Значит ли это, что есть его нельзя? При ожирении — скорее всего, так. Остальным следует помнить, что хлеб хоть и воспринимается как дополнение к основной еде, но часто содержит больше калорий и легких углеводов, чем основное блюдо! Во всем важна мера. Небольшое превышение суточной нормы калорий за счет кусочка хлеба суммируется через месяцы и годы в килограммы лишнего веса и повышает риск сахарного диабета второго типа.

Мы думаем: Черный хлеб полезнее, чем белый.

На самом деле: По пищевой ценности — составу, содержанию углеводов и калорийности — они мало различаются. Это миф, что при сахарном диабете можно заменить белый хлеб черным и ни в чем себе не отказывать. Единственное отличие в том, что источник углеводов в черном хлебе — ржаная мука. Он более кислый, и у людей, страдающих забросом желудочной кислоты в пищевод (рефлюксом), провоцирует обострение болезни.

Мы думаем: Лучше есть хлеб без глютена, поскольку глютен вреден.

На самом деле: Хлеб без глютена — это хлеб из рисовой или кукурузной муки. Кукурузные лепешки — неотъемлемая часть кухни многих народов мира. Они бывают очень вкусными. Но, с точки зрения медицины, ничем не отличаются от привычного нам белого и черного. Ничем, кроме одного: они не содержат глютена — белка, способного вызывать воспаление кишечника у предрасположенных к этому людей. Повреждение кишечника глютеном называется целиакией (глютеновой энтеропатией) и встречается примерно у 1% людей. Сегодня часто можно встретить у «сетевых экспертов» рассказы о «дырявом кишечнике» и ядовитом глютене. Они предлагают соблюдать безглютеновую диету тем, кто в этом совершенно не нуждается, никак не доказывая непереносимость глютена, или используют для этого неинформативный анализ крови на антитела IgG4 к глютену. На самом деле целиакию диагностируют совсем иначе. Если у вас нет такого диагноза — нет разницы, из какой муки сделан хлеб.

Мы думаем: Дрожжевой хлеб вызывает газообразование, лучше исключить его из рациона.

На самом деле: Газообразование способен вызывать хлеб сам по себе. Его «легкие углеводы» — добыча кишечных бактерий, которые могут делать из них газ и молочную кислоту — природное слабительное. Однако это случается не всегда, а при синдроме бактериального роста в тонкой кишке, который сопутствует сахарному диабету, ожирению и постоянному перееданию с преобладанием в рационе углеводов. Дрожжи в этом процессе не участвуют. Более того, они разрыхляют тесто, но неизбежно гибнут при выпечке. В «бездрожжевом хлебе» используются те же дрожжи, но в виде «закваски». Возникает вопрос: это заблуждение производителя или целенаправленный обман потребителя? Но у меня нет на него ответа.

Мы думаем: Хлеб лучше не есть с мясом, такое сочетание затрудняет переваривание.

На самом деле: Не затрудняет. «Раздельное питание» — ненаучная практика. Переваривание обеспечивается преимущественно ферментами поджелудочной железы, а они и для переваривания хлеба (амилаза), и для переработки мяса (трипсин и липаза) выделяются все вместе и работают, не мешая друг другу.

Мы думаем: Лучше отказаться от свежеиспеченного хлеба, он тоже трудно переваривается и может вызвать дискомфорт в кишечнике.

На самом деле: Свежеиспеченный хлеб переваривается дольше. Известны случаи кишечной непроходимости у людей, съевших парочку свежих батонов. Только что испеченный хлеб может провоцировать рефлюкс. Однако, если есть его в разумных объемах, вреда не будет.

Конечно, со стороны кажется, что хлеб приносит один вред. Но надо понимать, что это кулинарный инструмент, которым нужно правильно пользоваться. Злоупотребление любым продуктом таит риски. Разумное потребление приносит разнообразие в кухню и в жизнь. Свежий ароматный хлеб в доме — отличная уютная традиция. Если вы понимаете, чем опасно его избыточное потребление, вы сумеете избежать негативных последствий.