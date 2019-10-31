В могилевском доме от влаги по комнатам ползают ужи 2 31.10.2019, 10:45

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Иллюстрационное фото

Что происходит в областном центре «ИТ-страны» в 21-м веке.

В трехкомнатной могилевской квартире вместе с семьей Свириденко проживает плесень. Она в зале, в спальне, даже в туалете — везде. Ремонт делали: шпаклевали, штукатурили — не помогло. Вскоре грибок вернулся, сообщает «Белсат».

Влага в квартирах заставляет страдать людей, зато привлекает пресмыкающихся. Об этом говорит жительница дома № 69 на ул. Ямницкой Лидия Писарева:

«Я меняла пол на кухне, в спальне и в коридоре. Пол сгнил. А еще хочу сказать, что у меня ужи по квартире ползают. От влаги ужи ползали по комнатам».

Смотрите подробности в видеосюжете.