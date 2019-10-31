Болтон отказался давать показания в деле об импичменте Трампа 1 31.10.2019, 10:47

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Джон Болтон

Адвокат политика обратился к Конгрессу.

Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон не намерен добровольно давать показания в Конгрессе в рамках расследования в деле об импичменте Дональда Трампа, сообщает Wall Street Journal.

Информированный источник рассказал изданию, что адвокат Болтона Чарльз Купер заявил Конгрессу, что «его клиент не явится добровольно, как его об этом просили».

В то же время он отметил, что «готов от имени мистера Болтона в любое время получить повестку в суд».

Ранее сообщалось, что представители комитетов Палаты представителей США, которые ведут расследование импичмента Дональда Трампа, вызвали Джона Болтона для дачи показаний.

На слушания также пригласили юриста Совета национальной безопасности США Джона Айзенберга и его заместителя Майкла Эллиса. Они должны явиться для дачи показаний в понедельник, 4 ноября.

Напомним, 26 сентября комитет по разведке Палаты представителей США опубликовал жалобу сотрудника американской спецслужбы на телефонный разговор Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

Она была рассекречена после публикации Белым домом стенограммы этой беседы.

Согласно расшифровке разговора, Трамп просил Зеленского возобновить расследование в отношении компании Burisma, с которой связан сын Джо Байдена Хантер. Также перед разговором Трамп приостановил выделение военной помощи для Украины.

После скандала вокруг телефонного разговора спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о запуске процедуры импичмента Трампа за вероятное давление на президента Украины.