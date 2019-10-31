Отзывы украинцев и россиян: МТЗ деградирует 22 31.10.2019, 10:50

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Почему же тогда Лукашенко расхваливает белорусские трактора?

Недавно Александр Лукашенко констатировал рост популярности белорусской техники в ряде стран.

– Вы уже наелись, попробовав импортной, так сказать, техники – немецкой, американской. Все «накушались» на постсоветском пространстве и говорят: «Нет, нам бы МТЗ», – отметил глава государства в интервью казахстанскому агенству «Хабар».

«Салідарнасць», в поисках подтверждения этих слов, изучила отзывы фермеров постсоветского пространства.

Украина: «Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса»

Одно из самых популярных видео на Youtube, посвященных белорусским тракторам, выложено украинцем Артемом Лавриком несколько лет назад. Ролик под названием «МТЗ 892 или Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса» собрал около 240 тысяч просмотров.

Купленная в 2014 году модель белорусского трактора, как можно догадаться из названия ролика, нещадно критикуется (осторожно, присуствует нецензурная лексика!).

Героя видео катеорически не устроило качество трактора и его регулярные поломки. Артем Лаврик заявил, что многократно пожалел о сделанной покупке.

В комментариях многие пользователи с ним согласились, отметив, что лучше было бы взять бэушный западный аналог: «Правдивый осмотр, действительно новые МТЗ – это просто хлам».

Один из жителей Украины так обозначил минусы модели Belarus-892: низкое качество, цена ему не соотвествует, трактор может поломаться в любой момент. Из плюсов: запчасти всегда в наличии, в обслуживании «в десятки раз» дешевле другой иностранной техники.

Россия: «На улице 2019 год, а МТЗ все еще где-то в конце 80-х»

Другой популярный ролик на Youtube посвящен модели «Belarus-1221» и за год собрал около 160 тысяч просмотров. Примечательно видео не авторским рассказом, а высказываниями в комментариях.

Вот что написал Артем Волков (высказывание отредактировано – С.):

– Два жирных минуса у этого трактора. 1) Плохая надежность. МТЗ сейчас вообще г… стали гнать еще то. В СССР тракторы МТЗ были гораздо качественнее… 2) Комфорта и удобства для оператора вообще нет. Какая еще шумоизоляция? После работы вся голова болит. Поэтому работаю в наушниках… Получается, что у трактора один всего лишь плюс – цена, которая постоянно растет. Ну запчасти на каждом шагу, но качество этих запчастей плохое.

Волков также добавил:

– У Belarus-1221 есть вполне нормальные по качеству и надежности конкуренты. Как чешский Zetor 4135f и французский Massey Ferguson 6713. Оба трактора собираются в России из машинокомплектов. Они экономичнее, надежнее, комфортнее. Но и цена Zetor 3,5 миллиона. Так вот и думайте: или за 2,2 миллиона МТЗ и геморрой себе, или влезть в кредит, взять Zetor и не париться.

Типичные отзывы россиян под другими видео о белорусских тракторах таковы:

«На улице 2019 год, а МТЗ все еще где-то в конце 80-х. Все топорно».

«Вот все хаят эти МТЗ, но более простой и дешевой техники нет, запчасти стоят копейки, ремонт на коленке, работает годами».

«Все импортное развивается, а Беларусь не меняется».

«МТЗ деградируют и это печально!»

Что говорит статистика

В 2018 году экспорт белорусских тракторов сельскохозяйственного и общего назначения сократился: в натуральном выражении – на 2,6 % (до 31 854 машин), в стоимостном — на 2,7 % (до 499,6 млн долларов).

Чистая прибыль ОАО «Минский тракторный завод» сократилась в 13 раз – до 5,18 млн рублей.