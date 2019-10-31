Брестское «Динамо» проводит чемпионский сезон и идет на рекорд 3 31.10.2019, 11:08

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Фото: Алексей Комельков, ФК «Динамо-Брест»

Что происходит и как там БАТЭ?

В чемпионате Беларуси по футболу впервые с 2006 года может смениться победитель. За 4 тура до конца первенства страны БАТЭ отстает от брестского «Динамо» на 6 очков. Журналист tut.by Юрий Михалевич уверен, что БАТЭ выступает не хуже себя в предыдущие годы, а Брест… просто великолепен.

Стал ли слабее БАТЭ?

В чемпионате сыграно 26 туров из 30, и за это время БАТЭ сумел набрать 61 очко. В переводе на проценты от максимально возможного количества очков за 26 матчей борисовчане показали такой результат — 78,2.

За годы бессменного лидерства «желто-синих» в Беларуси, а это тринадцать лет, лишь три раза они добивались лучших цифр: в 2009-м — 79,4%, в 2015-м — 83,3%, в 2018-м — 81,1%.

И с текущим процентом набранных очков БАТЭ выиграл бы тринадцать предыдущих чемпионатов, ведь показатели конкурентов все равно были ниже!

В чем тогда дело?

В чемпионате страны вырос монстр.

Брестское «Динамо» на протяжении года собирало очки, как пылесос. По дистанции команда прошла так же ровно, как «Манчестер Сити» в прошлом сезоне английской премьер-лиги, когда подопечные Хосепа Гвардиолы обновили рекорд лиги по количеству набранных очков — 98 очков в 38 матчах, или 85,96% от максимально возможного количества очков.

85,89% — это показатель «Динамо» после 26 матчей.

Брест заслужил сравнения с «Сити» не в первый раз. Вот только раньше поводом становились призрачный след шейхов, траты клуба на игроков и небесно-голубой цвет формы. И впервые сравнение с «Сити» — действительно комплимент в адрес Бреста.

Брестское «Динамо» — единственная команда с чемпионскими амбициями в стране, которая умеет быть лучше БАТЭ. В двух последних сезонах брестчане добились уверенного перевеса над «желто-синими» по победам в матчах — 4:2.

В 2018-м в поединках с БАТЭ они по два раза выиграли и проиграли: 2:1, 3:2, 0:2 и 1:3. В 2019-м они выиграли два поединка и один раз завершили встречу с борисовчанами вничью: 3:1, 1:0 и 1:1.

Тем временем солигорский «Шахтер» обыграл БАТЭ один раз за пять сезонов, а минское «Динамо» в последний раз брало верх над Борисовом летом 2015 года.

Как Брест стал таким крутым?

В конце 2015-го брестское «Динамо» был бедствующим клубом, который задерживал зарплаты футболистам и не мог обеспечить трансляцию матча в интернете. Приходилось даже просить 3G-модем у болельщиков.

Деньги появились, когда через полгода клуб взял под опеку председатель общего собрания участников «Бремино групп» Александр Зайцев. С тех пор «Динамо» — фестивальная команда, где главной звездой является Артем Милевский и руководство которой ненадолго принимал Диего Марадона.

Брест не просто падок на звезд. Он включился в борьбу за активы на футбольном рынке Беларуси, которые раньше в основном делили между собой БАТЭ и минское «Динамо», и в итоге сколотил банду.

Павел Нейхачик, Сергей Кисляк, Александр Гутор поиграли в России и не пасуют перед трудностями. Александр Нойок подчищает в центре поля за партнерами и еще большее влияние на команду имеет в раздевалке. Милевский неуступчивостью в борьбе с соперниками и авторитетом заставляет динамовцев быть лучшей версией себя.

Управляет этой россыпью звезд чешский тренер Марцел Личка, чье утверждение в роли главного зимой могло не случиться. И все же Зайцев поверил, что вместе с Личкой и его деньгами «Динамо» в год 1000-летия Бреста удастся замахнуться на чемпионство.

Интересно, что короткого пути к успеху через накачку клуба деньгами Зайцев не стыдится — скорее, рад тратиться на футбол. Вот что он сказал в интервью «Прессболу» в начале сезона:

— 700 лет назад Брест вступил в ВКЛ при князе Гедимине. С этого момента начался золотой век. […] Тогда мы были «мешком с деньгами» — и сейчас будем. […] По мне, пусть лучше мы будем «мешком с деньгами» — и все будет хорошо.

На матче с БАТЭ в Бресте Александр Зайцев собрал представительную ложу. Рядом с ним сидели помощник президента по национальной безопасности Виктор Лукашенко, председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис, владелец компаний «Санта Импэкс Брест» и «Савушкин продукт» Александр Мошенский, главный тренер национальной сборной Беларуси по хоккею Михаил Захаров, председатель Следственного комитета Иван Носкевич и председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук.

Как на конкуренцию с Брестом отреагировал БАТЭ?

Хоть тренер борисовчан Алексей Бага проводит первый полный сезон в этом качестве, а сын Анатолия Капского Андрей рулит делами клуба также первый год, кадрового и управленческого запаса Борисову хватает, чтобы идти по графику, который в предыдущие годы обеспечивал чемпионство.

Но также можно сказать, что в БАТЭ проморгали момент для усиления под решение задачи выиграть чемпионат. В Борисове нет двух составов для основы, чем может похвастать Брест, а по ряду позиций «желто-синие» не смогли найти адекватной замены прошлогодним лидерам.

Купленного за миллион евро в 2016 году полузащитника Мирко Иванича, который наряду с Игорем Стасевичем определял игру борисовчан в атаке, зимой продали за 1,3 млн евро. Неманья Милич, Эрвейн Мукам и Виллюм Виллюмссон — ни одному из них не удалось стать адекватной заменой Иваничу.

С уходом Максима Володько на левом фланге БАТЭ образовалась дыра. Когда в критический момент сезона, в выездной игре с «Русенбургом» во 2-м раунде Лиги чемпионов, Бага выпустил сюда новичка Эмиля Йонассена, тот привез пенальти уже через десять минут. Через два месяца Йонассен запаковывал чемоданы.

Не пригодились БАТЭ и другие новобранцы: Амир Натхо и Джамалдин Ходжаниязов. Александр Глеб, который виделся лучшим у «желто-синих» в матче против «Челси» в Лондоне прошлой осенью, ушел из команды сам — из-за отсутствия игровой практики. Попрощался с клубом спортивный директор Виталий Родионов — из-за конфликта как раз по трансферам.

Состав БАТЭ неплох, но в сравнении с Брестом, который летом усилился прошлогодним борисовчанином Михаилом Гордейчуком, не выглядит сбалансированным и надежным. Это показал еще первый матч сезона — за Суперкубок страны с Брестом.

Его защитник БАТЭ Егор Филипенко посчитал выставочным. Поражение 1:3 при безнадежной игре ударило по самолюбию борисовчан. В рамках чемпионата Филипенко и со товарищи также не смогли победить брестское «Динамо» любым способом. А отставание от лидера в турнирной таблице теперь говорит о недостаточности предпринятых в Борисове мер по недопущению прерывания своей гегемонии.

«Динамо» идет на очковый рекорд, но еще может упустить чемпионство

До конца чемпионата остается 4 тура, а значит, в розыгрыше находятся 12 очков. Бресту на этом этапе предстоит сыграть с солигорским «Шахтером», «Ислочью», «Витебском» и минским «Динамо». При благоприятном для южан раскладе они обновят рекорд по набранным очкам, который БАТЭ установил в год своего первого чемпионства в 1999 году.

В случае же, если брестчане станут сорить очками, БАТЭ еще может обойти эту динамо-машину. В истории европейского футбола хватает подобных примеров.

Так, леверкузенский «Байер» в 2002-м (команда тогда сыграла в финале Лиги чемпионов) всего за три тура до завершения чемпионата Германии разбазарил пятиочковый отрыв от дортмундской «Боруссии» и финишировал вторым.

В 2014 году «Ливерпуль» упустил чемпионство в борьбе с «Манчестер Сити», имея за три тура до финиша сезона на три очка больше. Прокол «красных» в The Guardian назвали «шекспировским поворотом».

Думаем, брестским футболистам лучше не знать, что чувствовали тогда Стивен Джеррард, опустившийся на колени после домашнего поражения от «Челси» (0:2), и Луис Суарес, спрятавший голову в футболку после матча с «Кристал Пэлас» (3:3).