Израиль решил выдать США российского хакера 31.10.2019, 11:14

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Минюст принял решение после дискуссий с различными партиями.

Министр юстиции Израиля Амир Охана подписал соглашение об экстрадиции в США российского хакера Алексея Буркова. Об этом сообщают The Times of Israel и Jerusalem Post. Американские власти требовали выдачи Буркова из-за взлома компьютерных баз данных, передает РБК.

«Решение было принято после многих дискуссий в последние недели с различными партиями, среди которых были политические и юридические лица», — цитирует Охану Times of Israel.

По данным газеты, адвокаты россиянина выскажут свое мнение после того, как получат официальный документ. Телерадиокомпания Kan передает, что российское посольство также ожидает уведомления от властей Израиля.

Как отмечают газеты, выдача Буркова США будет иметь последствия для арестованной в России израильтянки Наамы Иссахар, которую осудили на 7,5 лет за транспортировку гашиша.

Израиль трижды за последнее время попросил помиловать израильтянку. Как сообщал Haaretz, в Москве были готовы обменять Иссахар на Буркова, однако израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, как пишет Times of Israel, Иерусалим отказался от такого решения.

Адвокаты Иссахар, по данным газет, подадут апелляцию в Верховный суд, поскольку экстрадиция Буркова может «решить судьбу» Иссахар и нарушить ее права.

Буркова задержали в аэропорту Бен-Гуриона в Тель-Авиве в 2015 году, когда он проходил паспортный контроль. США считают, что он занимался махинациями с кредитными картами американцев.

Иссахар задержали в аэропорту Шереметьево в апреле этого года, когда она направлялась из Дели в Тель-Авив. В транзитной зоне у нее обнаружили 9,5 г гашиша. Женщина призналась, что хранила наркотики, однако отрицала свое участие в контрабанде. Ее арестовали на шесть месяцев, а затем Химкинский суд приговорил Иссахар к 7,5 годам колонии.