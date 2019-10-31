Ученые обнаружили секретные туннели рыцарей-тамплиеров 1 31.10.2019, 11:32

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Фото: Shutterstock

Они использовались во время Третьего крестового похода.

Археологи обнаружили в израильском городе Акко секретные туннели тамплиеров, которые вели к знаменитой «башне сокровищ» ордена. Ее рыцари использовали примерно 800 лет назад для хранения золота. Возглавлял поиски туннелей американский археолог Альберт Лин, пишет «Вокруг света».

О тамплиерах — монахах-воинах — ходят легенды. Как и об их золоте. Тамплиеры были набожными христианами и прославились своим внушающим страх военным мастерством во время крестовых походов.

Чтобы найти секретные туннели, Альберт Лин и команда National Geographic использовали технологию сканирования LiDAR. Технология использует лазеры и детекторы для сканирования почвы, не повреждая никаких артефактов.

Помимо подземных ходов, группа археологов обнаружила остатки штаба тамплиеров, который использовался рыцарями во время Третьего крестового похода.

Знаменитая «башня сокровищ» сейчас похоронена под метрами грязи и камней, и неясно, будут ли в будущем раскопки.

Ранее стало известно, мистические рельефы тамплиеров в Ройстонской пещере размывает вода. Историческое общество English Heritage добавило это уникальный памятник в список риска, полагая, что пещера может обрушиться в любое время.