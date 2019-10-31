Что делать, если таксист хочет взять с вас очень много денег 31.10.2019, 11:40

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Юрист составил инструкцию.

«Найти управу на бомбил можно, но надо правильно действовать», — уверен Дмитрий Малец, зампредседателя правления ОО «Региональное общество защиты потребителей». Недавно он помог минчанке Валентине через суд доказать, что таксист не предупредил нужным образом о высоких расценках. Теперь перевозчик обязан вернуть ей деньги за поездку и компенсировать моральный вред.

Юрист рассказал tut.by, что делать пассажирам, если вдруг приходится брать такси «от борта», и получится ли вернуть деньги за поездку по «бешеным» расценкам.

Как правило, «дорогие» поездки заканчиваются разговором на повышенных тонах с таксистом и обсуждением в соцсетях драконовских тарифов. Но возмущение в карман не положишь. Составили краткую инструкцию о том, что делать в таких случаях.

Поищите табличку с ценами прежде, чем садиться в машину

— Потенциальным пассажирам надо быть осмотрительными, до начала поездки спрашивать у водителя примерную стоимость услуги, знакомиться с тарифами — они указаны на информационной табличке, которая должна быть размещена на видном для пассажира месте в салоне такси, — советует Дмитрий Малец. Кстати, перевозчик (проще говоря, фирма или ипэшник) обязан доводить эту информацию до пассажиров. Но некоторые таксисты «забывают» это делать.

Из Закона Республики Беларусь «О защите прав потребителей»:

п. 1 ст. 7. Исполнитель обязан своевременно предоставить потребителю необходимую и достоверную информацию о предлагаемых услугах;

п. 2.5 ст. 7. Информация об услугах в обязательном порядке должна содержать цену и условия оплаты услуг, если эти условия отличаются от обычных условий оплаты соответствующих услуг.

Из Правил автомобильных перевозок пассажиров:

п. 14. В салоне автомобиля такси на видном для пассажира месте должна быть размещена информационная табличка, на которой указываются все используемые автомобильным перевозчиком тарифы для данного автомобиля.

п. 169. Пассажир автомобиля такси имеет право при оформлении заказа получать информацию об ориентировочной стоимости и условиях предоставляемых услуг.

— На наш взгляд, информацию о применяемых тарифах не довели до пассажира надлежащим образом, если об ориентировочной стоимости поездки таксист ответил «по счетчику». Также, если потребитель сел на заднее сиденье авто, а табличка с тарифами была размещена только на передней панели вне поля зрения пассажира, — добавляет юрист.

К тому же табличка с тарифами должна соответствовать требованиям: шрифт на ней должен быть крупным — не менее 10 мм. Если оформление неправильное, то это также можно трактовать как доведение информации о тарифах ненадлежащим образом.

Цена все-таки оказалась слишком высока. Платить или нет?

Вот пассажир сел в салон такси «от борта», не представляя, во сколько ему обойдется услуга. А в конце поездки водитель называет сумму, от которой у клиента округляются глаза, — оказывается, она намного больше среднерыночной. Многие пассажиры в этот момент теряются и не знают, что делать.

— Считаю, что в этом случае вызов милиции и звонки в другие госведомства прямо из салона такси не помогут, а пассажир потеряет время и нервы, — говорит Дмитрий Малец. — Лучше рассчитаться за поездку, взять чек, зафиксировать все данные перевозчика — название фирмы, ее адрес, фамилию, имя водителя, марку и номер авто.

Необходимые данные пассажир может посмотреть на информационной табличке и чеке, выданном водителем. Эта информация нужна будет для дальнейшего разбирательства.

Заплатил «дикие деньги», вышел из машины, а что дальше?

— Если вас ненадлежащим образом уведомили о тарифах, вы можете заявить требование о расторжении договора автомобильной перевозки пассажира и потребовать материальной компенсации морального вреда. Адресовать его надо на юридический адрес перевозчика и только письменной заказной корреспонденцией — чтобы можно было доказать, что претензия была направлена и получена, — советует Дмитрий Малец.

Требование перевозчику составляется в произвольной форме. В нем обязательно нужно указать название фирмы, которой принадлежит такси, на котором вы ехали, а также свой адрес и телефон. В тексте требования подробно распишите о том, как оказывалась услуга, почему вы считаете, что о тарифах вас не уведомили надлежащим образом. Изложите свои требования, например, расторгнуть договор перевозки и вернуть деньги, которые вы заплатили за услугу. Можно заявить материальную компенсацию морального вреда, однако обоснуйте, чем это требование вызвано: возможно, вы испугались, переживали, на фоне конфликта произошло расстройство здоровья.

Заявлять претензию можно в течение трех лет после произошедшего инцидента — это срок исковой давности. Но лучше это делать как можно раньше, по горячим следам.

— Требование о расторжении договора и выплате суммы за услугу перевозчик должен рассмотреть в течение семи дней с момента его получения. Нет ответа или он отрицательный — обращайтесь с иском в суд. Это можно сделать самостоятельно, через адвоката или общественные объединения потребителей.

Кстати, перевозчику надо помнить: если он будет тянуть с удовлетворением требования потребителя и дело дойдет до суда, ко всему изложенному могут присоединиться судебные расходы, включая оплату юридической помощи адвоката либо общественного объединения потребителей, как было в случае с Валентиной.

А если таксист не выдал чек?

Чек вообще лучше требовать всегда, а уж если вы платите какую-то неприемлемую сумму, с которой не согласны, — тем более.

— Если водитель не выдал пассажиру чек, то сообщить об этом надо в МНС, — советует юрист. — Обращаться лучше письменно, но можно позвонить и на горячую линию налоговиков. Не тяните время и обращайтесь как можно быстрее после инцидента — проверяющим легче будет выявить нарушение.

Важно помнить, что в случае рассмотрения дела в суде бремя доказывания лежит на сторонах, поэтому рекомендуется сохранять чек после поездки. Плюсом будет наличие свидетельских показаний, соответствующих фотоматериалов и других доказательств противоправных действий автомобильного перевозчика.