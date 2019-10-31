Попали в засаду: стали известны подробности гибели ЧВК Вагнера в Мозамбике 31.10.2019, 11:44

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Кроме российских наемников, были убиты 20 местных силовиков.

Находящиеся в Мозамбике наемники российской ЧВК Вагнера попали в засаду повстанцев, передает местное издание Carta de Moçambique со ссылкой на свои источники (перевод — nv.ua).

Как сообщается, инцидент произошел в провинции Кабу-Делгадуе еще 27 октября, однако российские власти его не афишировали.

Согласно имеющейся информации, когда российские наемники, которые ехали вместе с сотрудниками силовых структур Мозамбика, остановили свой транспорт из-за установленных на дороге баррикад, по ним открыли огонь.

В результате засады были убиты пятеро россиян и 20 местных силовиков.

Также отмечается, что их тела обезглавили а транспорт сожгли.