Белорусскую картошку активно вывозят в Украину 7 31.10.2019, 11:49

1,843

Не подорожает ли она у нас и не будет ли дефицита?

В этом году в Беларуси получили урожай картошки больше, чем в прошлом. Однако белорусы следующей весной все равно могут остаться без дешевой бульбы. Причина — неурожай в Украине. Фермеры говорят, что еще две недели назад нашу картошку туда вывозили фурами. Сейчас спрос снизился. Но некоторые надеются продать ее весной соседям еще по большей цене. Tut.by попытался выяснить, что будет с ценами на картошку в марте, апреле и мае.

Чиновники: «На стоимости продукции сказывается и отсутствие каких-либо ограничений на экспорт»

Беларусь — первая в мире по производству картофеля на человека. У нас на каждого жителя страны приходится 680 килограммов. При этом каждый белорус не съедает за год и третей части от этого количества — всего в среднем 183 килограмма. Лишнее у нас охотно покупают другие страны: Россия, Молдова, Сербия, Македония, Турция и прочие. В этом году самый большой спрос на белорусскую бульбу в Украине. Говорят, там неурожай. А мы вырастили больше, чем в прошлом году. На 21 октября у нас было выкопано 837,6 тысячи тонн картофеля. На эту же дату в прошлом году результат был 757 тысяч тонн.

О том, что Беларусь может заработать на картошке, 29 октября напомнил и президент.

— Сегодня приличная цена. Украина в очереди стоит за картофелем. Заполните хранилища. И не только для своего населения на зиму, но и чтобы продать попозже по весне за хорошую цену эту картошку. То же самое касается и овощей, — потребовал Лукашенко.

Однако в Федерации профсоюзов не так оптимистично восприняли то, что наша картошка нарасхват. Там опасаются, что большая часть нашего урожая уедет к соседям. А весной 2020 года белорусам придется платить за картошку, как этой весной за капусту.

— Осенью, когда овощей в избытке и цена низкая, их скупают крупные оптовики, хранят на складах, а затем продают подороже, — пояснил председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда. — На стоимости продукции сказывается и отсутствие каких-либо ограничений на экспорт. Так, белокочанная капуста подорожала на 200%, после того как большую часть продукции вывезли в Российскую Федерацию три крупных оптовика. Сейчас схожая ситуация может повториться и с картошкой, которую активно продают в Украину.

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли подтвердили, что цены на картошку одного и того же урожая к весне в сравнение с осенью вырастают. К примеру, в сентябре прошлого года килограмм в среднем по стране стоил 56 копеек, а в мае 2019 — 69. Хотя по логике цена должна снижаться, ведь чем больше корнеплод лежит, тем худшего качества он становится. Да и новый сезон не за горами, логично было бы снижать цены, чтоб успеть распродать остатки.

Фермеры и продавцы: «Весной цены на картошку могут подпрыгнуть, они будут приличными»

Журналисты спросили у фермеров, действительно ли в этом году такой бешеный спрос на наш урожай, что мы весной можем остаться без картошки или будем покупать египетскую вместо своей.

Руководитель фермерского хозяйства «Береза» Шкловского района Леонид Сенокосов сказал, что значительное повышение цен на картошку этой весной вполне возможно.

— В прошлом году цены на картошку не прыгали, я скачков не заметил. То есть весной были примерно такие, как и осенью. Но в этом году они могут прыгнуть. Думаю, весной будет приличная цена, — говорит фермер. — Потому что в этом году она вывозится. Но Россия в этом году меньше покупает, большую часть Украина. В Украине неурожай картошки. И те украинские скупщики, которые закупают у нас ее сейчас, закладывают ее на хранение, чтоб дорого продать весной.

Леонид Сенокосов отмечает, что цену Украина за нее предлагает примерно такую же, как и у нас на внутреннем рынке — 30 копеек за килограмм. Другой вопрос, что в Беларуси на картошку нет спроса.

— Сейчас уже спрос спал и в Украине, стали меньше брать, — говорит фермер. — Все уже закладывают ее на хранение, чтобы продать весной. По качеству в этом году она средняя.

Еще один фермер со Шкловщины сказал, что пока белорусскую картошку еще не всю вывезли. Но ту, что осталась, вывезут весной.

— Та же Россия и Украина дают большую цену, чем в Беларуси. Поэтому выгоднее продавать туда. Тем более что они сразу платят, без отсрочек, — пояснил мужчина.

В интернете на сайтах с объявлениями о продаже и покупке сельхозпродукции сейчас довольно много постов о картошке. Один из продавцов подтвердил, что спрос в Украине на нашу бульбу уже недели две назад начал падать.

— Почему в этом году был такой спрос со стороны Украины, все объясняют по-разному. Одни говорят, что неурожай у них. Поэтому картофель закладывают на склады и весной будут продавать подороже у себя. Другие говорят, что Украина нашу картошку продает в Европу, потому что с нас требуют документы на проведение анализа на кольцевую и бурую гниль, а эти анализы обычно требует Европа, — рассказывает продавец.

Он также отметил, что за последние две недели цены на картошку в Украине упали. «В середине октября брали дорого, по 60−65 копеек за килограмм. Теперь они снизились в половину — примерно до 30 копеек».

Продавец говорит, что есть интерес к картошке и на внутреннем рынке. Конечно не такой как в Украине.

— Картошкой интересуются наши столовые, детские сады, школьные столовые. Спрашивают и те, кто перекупает продукцию, — заключил он.

В Российской оптовой компании «ПродМаркет», которая закупает белорусский картофель и поставляет его в Россию и Украину, сказали, что картошки в Украину навезли уже очень много, поэтому и цены там снизились, дают 170 -180 долларов за тонну (347 — 368 рублей).

Власти: «Долгосрочные контракты с фиксированными ценами позволят нивелировать негативные внешние факторы»

В МАРТ заверяют, что без своей картошки Беларусь не останется.

— На межсезонный период 2019—2020 годов в стабилизационные фонды республики будет заложено 43,6 тысячи тонн картофеля, — рассказали в ведомстве. — На 24 октября было заложено 30,3 тысячи тонн или 70% от необходимого объема.

Кроме того, многие люди выращивают картошку для себя самостоятельно. 73,4% от валового сбора в стране выращено именно на личных подворьях жителей. Некоторые уже запаслись картофелем. Если говорить о годовых продажах, то за январь-сентябрь этого года было реализовано 51,5 тысячи тонн. Это на 0,6% больше, чем за это же время в прошлом году.

Сейчас цены на картошку на Комаровском рынке варьируются от 0,6 до 1,6 рубля за килограмм. А в магазинах Минска — от 0,48 до 0,91 рубля. Средняя цена по стране 69 копеек.

Для того, чтобы цены остались на таком же уровне и весной 2020 года, сельхозпредприятия и фермерские хозяйства, специалисты Министерства сельского хозяйства и продовольствия, а также представители крупнейших торговых сетей собираются обсудить, как сформировать справедливую цену на сельхозпродукцию.

— Одна из мер, которая позволит нивелировать негативные внешние факторы, — это заключение долгосрочных контрактов с фиксированной ценой между сельхозпроизводителями и торговыми сетями. Подобная практика существуют в других странах, и мы активно обсуждаем такую форму взаимодействия с участниками рынка. Это позволит избежать значительного колебания цен и дефицита в данной группе товаров вне зависимости от сезона, — рассказал заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Андрей Картун.