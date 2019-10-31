Раскрыт недостаток российской «Булавы»: ее невозможно запустить на запад 7 31.10.2019, 11:52

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Россия будет бомбить свою территорию?

Атомная подлодка стратегического назначения проекта 955А «Борей-А» «Князь Владимир» с межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) «Булава» не может стрелять с востока на запад из-за необходимости модернизировать полигон Чижа в Архангельской области. Об этом сообщает lenta.ru, ссылаясь на «Ведомости».

Собеседник подчеркнул, что имеются в виду только технические ограничения: для пуска ракет есть подготовленный экипаж. По его словам, их ротация между Северным и Тихоокеанским флотами решала этот вопрос. Кроме того, полигон использовался для таких стрельб ранее.

Об проведенных испытаниях «Булавы» в Белом море стало известно 30 октября.