NEXTA: Переписчики начали создавать «необитаемые» помещения 18 31.10.2019, 11:58

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Приказ поступил сверху.

30 октября был последним днем лукашенковской переписи населения, и уже однозначно ясно, что ее придется либо продлевать, либо признавать несостоявшейся, либо... просто делать вид, что все хорошо, даже несмотря на то, что результаты исследования годятся только для отправки в корзину по причине неполноты и недостоверности, пишет телеграмм-канал NEXTA.

- Сегодня с утра от "Белстата" поступила команда "обнулять" все адреса, в которые мы по каким-либо причинам не смогли или не успели попасть, - рассказали нам переписчики. - А таких очень много. Что ж, мы начали создавать там "необитаемые" помещения. И вдруг пришел новый приказ - отменяющий первый. Мол, срочно (а сегодня - последний день!) ходить и переписывать!

Само собой, успеть неосуществимое никто даже не пытается, а как можно на практике использовать откровенно липовую статистику - остается загадкой.

Скорее всего, на днях нам сообщат, что "перепись прошла успешно". Как и все при этой власти.