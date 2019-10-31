Зеленский предложил НАТО сделать Украину участником программы расширенных возможностей 3 31.10.2019, 12:04

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Страна готова к переходу на этот новый уровень сотрудничества с Альянсом.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил НАТО сделать Украину участником Программы расширенных возможностей.

Как сообщает Европейская правда, об этом он сказал перед началом заседания Комиссии Украина-НАТО в Киеве.

"Предлагаем предметно рассмотреть присоединение Украины к Программе расширенных возможностей НАТО, уверены, что Украина готова к переходу на этот новый уровень сотрудничества", - сказал Зеленский.

Он также заявил, что Украина заинтересована усилить взаимодействие с НАТО для поддержания стабильности в Черноморском регионе. "Мы ожидаем поддержку практических шагов по имплементации черноморского пакета НАТО, принятого в апреле этого года", - сказал он.

Программа расширенных возможностей (Enhance Opportunity Program) сегодня позволяет объединить вокруг НАТО клуб ближайших партнеров, которые по разным причинам не являются союзниками, но готовы тесно взаимодействовать, часто в технических вопросах, в ходе совместных операций и учений.

В прошлом году помощник генерального секретаря НАТО по вопросам политики и безопасности Алехандро Альваргонсалес в интервью "Европейской правде" заявил, что Украине не нужно участие в программе НАТО для особых партнеров, поскольку у нее есть своя программа реформ, подготовленная Альянсом.

Тогдашний глава представительства Украины при НАТО Вадим Пристайко, который сейчас возглавляет МИД, заявлял, что НАТО пока не готово пригласить Украину в программу расширенных возможностей.

Как известно, в Украине с двухдневным визитом находится Североатлантический совет НАТО. Вчера послы стран и генсек посетили Одессу, а сегодня проведут встречи в Киеве.