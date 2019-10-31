Самые необычные острова на Земле, которые удивят любого 31.10.2019, 12:13

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Хотя бы на части из них стоит побывать.

Сколько в мире островов? Больших и не очень, от богатых разнообразной флорой и фауной до скал, покрытых лишь водорослями, заброшенных и тех, где бурно развивается цивилизация, пишет publy.ru.

1. Пальмы, Дубай

Неудивительно, что эти потрясающие искусственные острова расположены в Дубае — городе, щедрости которого хватило даже на крытый лыжный спуск и 160-этажный небоскреб. Одна из Пальм — Джумейра, созданная по заказу шейха Мухаммеда бен Рашеда Аль Мактума, имеет 16 ветвей в 1 км длиной каждая, окруженных круглым барьером протяженностью 11 км. Длина основной части острова составляет 5 км, а общая площадь — 31 км².

Пальма Джумейра — только один из четырех проектов искусственных островов, разработанных в Дубае: уже почти готова Пальма Джебель Али, по площади более чем в два раза обширнее Пальмы Джумейра, но самым большим из Островов Пальм станет Пальма Дейра, строительство которой начато в 2004-м году. А четвертый проект, названный «Мир», — это группа из 300 островов, расположенных в форме материков, но, к сожалению, из-за финансового кризиса 2008-го года Дубай заморозил строительство и подверг сомнению целесообразность этого проекта.

2. Остров Кукол, Мексика

Каждый, кто видел хотя бы один из фильмов о кукле Чаки, согласится: куклы могут быть очень жуткими. Особенно когда они висят на деревьях, покрытые паутиной и насекомыми, выползающими из пустых глазниц — именно такое зрелище ожидает вас, если вы приедете на Остров Кукол, расположенный в одном из районов федерального округа Мехико.

Происхождение этого жуткого места причудливо, как сценарий Тима Бертона или М. Найт Шьямалана: человек по имени Дон Хулио приехал на остров после трагической гибели всей его семьи, и однажды услышал неподалеку крики девушки, тонущей в соседнем канале, — он вытащил ее из воды, но, несмотря на отчаянные попытки оказать помощь, девушка скончалась. С тех пор Дон Хулио каждую ночь слышал ее голос и, чтобы защититься от духа, начал вешать на деревьях куклы — так он стал местной достопримечательностью, и люди начали сами приносить ему куклы, чтобы добавить в «коллекцию». Дон Хулио умер в 2005-м году в возрасте 86-ти лет, и на тот момент его жуткая «коллекция» кукол и их частей насчитывала тысячи предметов.

3. Сокотра, Йемен

Возвышенность в Индийском океане недалеко от побережий Йемена и Сомали — остров Сокотра, принадлежащий Йемену, настолько же необычен, насколько опасны прилегающие к нему территории. Климат на острове очень засушлив, а уникальные флора и фауна — результат его изолированности, возникшей в результате отделения от материка 250 млн лет назад.

Если бы не расположение в одном из самых нестабильных регионов мира, остров площадью 3625 км², прозванный «Галапагоссом Востока», был бы идеальным местом для эко-туристов со всех уголков планеты. Однако, пока близлежащие страны не станут дружелюбнее к иностранцам, 44 000 обитателей Сокотры будут вынуждены жить в изоляции.

4. Форт Боярд, Франция

Что может быть более необычным, чем 200-летняя крепость, напоминающая плавучую ванну, в которой снимают популярную телепередачу? Речь идет о Форте Бойярд, расположенном около западного побережья Франции.

Строительство крепости было задумано как часть наращивания военного потенциала Франции в 60-х годах XVI-го века во время правления Луи XIV, однако работы продолжались вплоть до 1809-го года, периодически прекращаясь из-за нападений англичан: чтобы возвести фундамент, рабочим пришлось уложить на песчаное дно мелководья 75 тыс м3 камней.

Почти 30 лет спустя по указу Луи Филиппа крепость начали перестраивать — сооружение было завершено лишь в 1857-м году: окончательный вариант крепости-острова представлял собой овал шириной 32 и высотой 20 м, который вмещал 250 солдат и 74 орудия.

Когда строители уложили последний кирпич, Форт Бойярд уже утратил свое военное значение из-за прогресса оружейных технологий, и с тех пор крепость использовалась лишь как военная тюрьма, а позже — как фон в кинофильмах и телепередачах, в последнее же время здесь снимается одноименная приключенческая телевикторина.

5. Плавучие острова озера Титикака, Перу

Это не острова, в географическом смысле, но одна из самых интересных достопримечательностей Перу: местное племя Уру, живущее на цепочке из приблизительно 60-ти плавучих островов возле крупнейшего города на озере Титикака Пуно, называет их Islas Flotantes (собственно, «Плавающие острова»).

Фактически же острова — это циновки, сплетенные из тростника тотора, размеры которых достигают половины футбольного поля: толщина циновок — от трех до четырех м, друг с другом и с дном озера их связывают длинные веревки.

Не очень понятно, когда и почему племя Уру поселилось на озере, но антропологи полагают, что в доколумбовый период они мигрировали с берегов Амазонки и из мест, которые сейчас называют Южным Перу. Из-за войн с соседними племенами и неудач в поисках земель, на которых они могли бы поселиться, Уру решили построить плавающие города прямо на холодных водах озера, где они оставались изолированы в течение многих столетий. Репутация «дикого и примитивного» племени предохраняла их от вторжения инков и испанцев; надо сказать, что местное племя аймара, живущее на берегах озера, до сих пор считает их дикарями.

6. Мадагаскар

Мадагаскар — четвертый по величине остров на Земле, эта небогатая страна — бывшая французская колония, в 2009-м году пережившая разрушительный переворот, и одно из самых чудесных мест на нашей планете. Со времени отделения от Африки (165 млн лет назад), его растения и животные развивались независимо от своих континентальных сородичей, что привело к удивительному распространению видов: приблизительно 90% флоры и фауны острова не встречаются больше нигде.

До переворота тысячи эко-туристов приезжали на Мадагаскар, чтобы увидеть его необычайную красоту, но, к сожалению, политические потрясения и бедность здешних жителей нанесли дикой природе Мадагаскара значительный ущерб из-за незаконной вырубки лесов: красочные хамелеоны, пушистые лемуры и ценное красное дерево очень популярны на международном черном рынке. Защитники природных ресурсов надеются, что когда жизнь в стране стабилизируется, можно будет защитить национальные парки от браконьеров и лесорубов.

7. Алькатрас, США

Немногие острова Соединенных Штатов столь же печально известны, как Алькатрас — маленькая скала в середине залива Сан-Франциско, с расположенным на ней аванпостом. Испанский исследователь Калифорнии лейтенант Хуан Мануэль де Аяла впервые обнаружил остров в 1775-м году и дал ему имя Исла де Лос Алькатрасес (Остров Пеликанов) из-за огромного количества морских птиц, гнездившихся на острове. Крепкая скала стояла нетронутой до 1853-го года, когда армия Соединенных Штатов построила здесь крепость для обороны залива Сан-Франциско, иногда использовавшуюся также в качестве тюрьмы. Затем, в 1934-м году, армия передала ее в ведомость Федерального Бюро Тюрем, которое превратило крепость в одно из самых знаменитых исправительных учреждений в истории страны: на Алькатрасе побывало множество жестоких убийц и знаменитых преступников, включая Аль Капоне и Микки Коэна, а в 1963-м году тюрьма на острове перестала существовать.

Случай, обеспечивший Алькатрасу место в американской культуре — захват острова индейцами, не покидавшими его с 20 ноября 1969-го до 11 июня 1971-го года. Это было третьей и последней акцией политических активистов, заявлявших о своих правах на остров и требовавших решения проблем коренного населения Америки. Последних из протестующих насильно вывезли с острова в 1971-м году, однако их усилия сыграли ключевую роль в прекращении политики Соединенных Штатов, направленной на ассимиляцию индейцев в американском обществе.

8. Хасима, Япония

Остров Хасима, расположенный приблизительно в 15-ти км к юго-западу от Нагасаки, можно считать необыкновенным, даже не побывав на нем: ранее объявленный самой густонаселенной территорией в мире, с плотностью населения 5259 человек на км2, этот островок горнодобывающей промышленности в Восточно-Китайском море теперь полностью заброшен.

Японцы начали осваивать Хасиму, когда в горных породах острова были обнаружены залежи угля: семья Фукахори построила первую шахту, которая затем, в 1887-м году, была продана корпорации «Мицубиси» за 100 тыс йен. К 1959-му году население Хасимы достигло максимума, но в 60-х начался упадок острова, когда нефть заменила уголь в качестве главного энергетического ресурса Японии, однако угольные рудники на острове просуществовали до 20 апреля 1974-го года.

Хотя остров с тех пор не заселен, а «Мицубиси» свернула свою программу, пустые здания остаются немым свидетельством былого расцвета острова.

9. Повеглия, Италия

Считается, что остров Повеглия — одно из наиболее часто посещаемых призраками мест на Земле, и зная его историю, легко понять, почему. Расположенный в южной части Венецианской лагуны между Венецией и островом Лидо, Повеглия начал заселяться еще в 421-м году людьми, бегущими с материка от захватчиков, а в 1348-м году жители покинули остров, спасаясь от свирепствующей в Венеции Бубонной чумы.

Как и другие маленькие необитаемые острова, Повеглия использовался для изоляции жертв болезни, многие из которых после смерти были там же сожжены на огромных кострах. Мрачное прошлое овеяло остров легендами и неприязнью горожан, чем в начале XIX-го века умело пользовался Наполеон, спрятав на острове порох и оружие.

Повеглия стал еще более жутким местом, когда, в конце XIX века стал убежищем для психически больных людей: легенда гласит, что один из докторов лечебницы в 30-х годах XX века ставил на пациентах странные эксперименты, результатом которых стал его прыжок с колокольни при больнице. Последним учреждением, располагавшимся в старом здании островной лечебницы, стал частный санаторий, но и он закрылся в 1975-м году — с тех пор люди оставили остров, но ходят слухи, что иногда все еще слышен звон колокольни, хотя колокола нет вот уже несколько десятков лет.

10. Остров Пасхи

Гигантские каменные статуи высотой до трех этажей не могли сами высечь себя из камня или откуда-то прийти на остров. Каким же образом аборигены Острова Пасхи, чьими орудиями были камни, кораллы и кости, смогли выполнить такую грандиозную работу? Этот вопрос занимает мир с тех пор, как голландский путешественник Якоб Роггевен высадился на острове в день Пасхи, 5 апреля 1772-го года.

XVI век стал временем наивысшего расцвета острова, примерно тогда и были воздвигнуты монументальные сооружения, прославившие его на весь мир. Древние строители называли эти статуи «моаи», а их каменные постаменты именовались «аху»: они вырезаны из камней, добытых в вулканическом кратере Рано-Рараку на восточной стороне острова, в среднем каждое изваяние достигает 4-х м в высоту и весит около 14-ти т.

Всего на Острове Пасхи расположено 887 моаи, из них 397 остались в кратере, 92 упали при транспортировке из карьера и лишь 288 статуй успешно добрались до своих «аху». Существует множество предположений, как древние каменотесы доставляли моаи к месту назначения: на санях, перекатывая на бревнах или даже с помощью инопланетян, но точная техника транспортировки до сих пор неизвестна.