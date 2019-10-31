Нефтегазовый офшор белорусских властей 1 Юрий Пшенник

31.10.2019, 12:41

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Прозевать мировую тенденцию это стандартная политика нашей власти.

Вот и сегодня она сражается за сохранение «нефтегазового офшора», при этом явно теряет нечто более важное. А именно человеческий капитал. Причем теряет его с ускорением.

Между тем нефти и газа в мире пока достаточно. Более того, даже определенный избыток есть, и этот избыток станет больше, если прогнозы по очередной волне мирового кризиса все же оправдаются. А вот дефицит квалифицированных кадров, именно квалифицированных подчеркну, в мире не только не снижается, но и растет. Несмотря на никакие «катаклизмы». Но по порядку.

По данным Евростата, в Западную Европу перебрались 4,5 млн украинцев, 3 млн румын, 2,5 млн поляков и почти миллион белорусов. И это только за последние пять лет, пишет «Огонек». Далее отмечается, что реальная картина еще более впечатляющая. Многие же бегут под видом туристов и, соответственно, в миграционную статистику не попадают.

Надо признать, что наш Белстат по беларусам дает цифру примерно на порядок меньше, но лично я как-то больше Евростату верю. То есть бегство из нашей страны приняло катастрофические размеры. Причем бегут в основном не пенсионеры с алкоголиками. ЕС и не скрывает, что намерен вытягивать из европейской периферии в первую очередь самых молодых и талантливых. В ПАСЕ напомнили о программе «голубой карты» (аналог американской грин-карты) – упрощенной процедуре получения вида на жительства для представителей наиболее востребованных в ЕС профессий. Эту программу предложено и расширить, и упростить (признавать большее число дипломов, ускорять вынесение решений и т.д.). И это ведь только про Западную Европу, а бегут то беларусы не только туда, и в Польшу, и в Литву бегут, и даже в Россию, хотя туда уже и меньше, но все равно довольно много. Даже жилье, считай, бесплатно предлагают, правда уже с условием. Не на пособии сидеть, таких желающих много, а работать и зарабатывать.

Мало кто слышал про существование итальянской провинции Молизе, а между тем она находится недалеко от Рима и имеет выход к Адриатическому морю. С живописной природой там все в порядке, а вот кого не хватает, так это жителей. В попытке привлечь в свои населенные пункты новых обитателей, власти провинции предложили всем желающим €25 000 за переезд. Правда, как обычно, есть некоторые нюансы. Во-первых, потенциальный новый молизиец должен выбрать для жизни городок или деревню с населением меньше 2 тысяч жителей. Во-вторых, он обязуется открыть там новый бизнес (например, ресторан, магазинчик или пекарню). Ну и в-третьих, эти €25 000 будут распределены на три года. Каждый месяц участнику программы будут выплачивать €700. Достаточно ли привлекательно выглядят подобные обременения, покажет время, пишет Onliner.By. Я только один пример привел, а таких только у меня в «базе» несколько десятков. Сам бы поехал, только возраст уже не тот. А молодым и квалифицированным сегодня есть из чего выбирать.

Более того, мы теряем квалифицированные кадры не только по причине почти повального их бегства, но и вследствие государственной политики. Послушаешь главу государства, сразу создается впечатление, что мы решили больше кадры не готовить.

2 сентября во время беседы со старшеклассниками СШ № 93 Минска Александр Лукашенко поразмышлял о том, какие профессии могут быть востребованы в будущем… Не советовал он всем стремиться в IT-сферу. Сказал, что увлекается профессией механизатора. Лукашенко признался, что ему, «человеку деревенскому», было тяжеловато в школе. А потом он должен был «переучиваться... образование новое получать» на экономическом факультете. «Много там «хлама» было, я уже сейчас как президент это убираю в вузах, много ненужного. Например, высшая математика. Надо понимать, что это такое, но так глубоко давать ее...», – цитирует слова Александра Лукашенко sb.by.

К слову, айтишник зарабатывает 2 000 баксов, механизатор – 200, простой крестьянин зарабатывает меньше механизатора. Но не идите в айтишники, идите в крестьяне, признание верное, математика явно не давалась человеку. Но молодежь пока еще умеет считать, так что или в айтишники рвется или вообще в Европу. И это надо учитывать и соответственно условия здесь создавать, а не голословно звать всех в скотники. Платите скотникам и полеводам адекватно, тогда и пойдут.

Впрочем, надо таки признать, что власть иногда и говорит ритуальную фразу типа «люди наше богатство». Но, как сказано в Библии, «Судите по делам их». А дела имеют явно противоположную направленность. Только перед очередными как бы выборами про «электорат» и вспоминают. Хотя, при сохранении нефтегазового «оффшора», народ им и действительно не нужен. Без народа им больше достанется, хотя людям и так мало что с этого перепадает. И зачастую создается впечатление, что именно этого власть и добивается – избавиться от людей. Однако надо понимать, что дотирование нашей власти извне не может продолжаться бесконечно. Скажут либо раз вы такие суверенные, то кормите себя сами, либо хотите иметь дотации как наш самый дотационный регион, ну тогда и становитесь таким регионом. Так что все же лучше делать ставку на свой народ, а не на чужие «оффшоры». Потеряем дешевую нефть, может еще и выкрутимся, при наличии воли и адекватных реформ. Потеряем людей – тогда шансов точно никаких не будет. Хотя пока все усилия направлены на поиск «халявы».

В общем, наша власть воюет за нефть, причем чужую, российскую или казахскую с американской, не важно, а ведь надо бы воевать за умы, причем свои. Такая сегодня в мире тенденция. Хотя битву за умы людей власть уже проиграла. Может и поэтому ничего не пытается здесь сделать, один Прокопеня пытается выступать тут с инициативами, но его за это бьют и сверху и снизу. А зря – качество граждан сегодня главное богатство, а отнюдь не нефть, своя или «халявная» чужая. У Венесуэлы тоже вон нефть есть или у Нигерии там. И что?

Юрий Пшенник, «Наше мнение»