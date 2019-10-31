Фотофакт: Пикеты «Европейской Беларуси» проходят в центре Минска 2 31.10.2019, 12:49

Найти их можно по флагам с символикой ЕС и «Погоне».

Минчане приходят на предвыборные пикеты гражданской кампании «Европейская Беларусь», чтобы обсудить ситуацию в стране и пути выхода из кризиса, сообщает пресс-служба кампании.

Активисты раздают информационные буклеты и листовки и отвечают на вопросы прохожих.

Сегодня пикеты гражданской кампании «Европейская Беларусь» проходят в центре столицы — возле «Галереи Минск», Главпочтамта, торгового дома «На Немиге», универсама «Центральный», на перекрестке улицы Руссиянова и проспекта Независимости. Найти их можно по флагам с символикой ЕС и «Погоне».

Вечером активисты приглашают на Halloween Party. Она начнется сегодня. 31 октября в Минске по адресу проспект Независимости, 23 (станция метро «Октябрьская», площадка у входа в ресторан «Макдональдс»).

Начало - в 18.00.