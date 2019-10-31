В Украине растет поддержка евроатлантической интеграции 1 Дмитрий Кулеба

31.10.2019, 12:54

Это уже не просто реакция на Россию, а осознанное решение граждан.

Синхронизировались с НАТО.

Сейчас нет более важной задачи, чем укрепление экономики, демократии и Вооруженных сил Украины. И делать это надо всеми доступными средствами. Сегодня в Одессе, в новой столице наших Военно-морских сил, я был рад приветствовать Североатлантический совет НАТО под председательством генерального секретаря Йенса Столтенберга. Они поражены городом. Не ожидали такой красоты.

Нынешнее правительство – первое украинское правительство, которое четко закрепило в программе своей деятельности цель: достичь за пять лет соответствия критериям членства в Альянсе. Это амбициозно, но достижимо.

Различные оценки общественного мнения показывают одну и ту же тенденцию – постепенный рост поддержки евроатлантической интеграции в Украине. Убежден, что это уже не просто естественная реакция украинцев на агрессию России, а осознанное решение.

Украина сделала свой выбор – это членство в НАТО. Альянс в 2008 году также сделал свой выбор, когда на саммите в Бухаресте решил, что Украина станет членом НАТО. Мы исходим из того, что это решение будет выполнено. Генсек НАТО сегодня тоже подтвердил, что решение 2008 года остается в силе, и подчеркнул важность реформ.

Мы шаг за шагом должны пройти этот путь вместе с коллегами из НАТО, используя все имеющиеся инструменты.

А вчера я "упал на хвост" министру обороны Андрею Загороднюку и посетил патрульные катера типа Island "Славянск" и "Старобельск". Уже вскоре они встанут на боевое дежурство.

Но главное мое впечатление – это не сами катера, а глаза украинских моряков. Командир "Славянска" Дамир Аулин в 2014 году был среди курсантов, которые на плацу в Севастополе пели гимн в лицо оккупантам. Весь его экипаж прошел стажировку в стране НАТО. У них уже другая психология, другое понимание того, как должна работать армия. Еще больше наших военных будут проходить такие стажировки в странах НАТО. Мы будем создавать для них такие возможности.

Дмитрий Кулеба, «Фейсбук»