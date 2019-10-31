NEXTA: Луканомика продолжает демонстрировать «чудеса» 18 31.10.2019, 13:08

4,914

Иллюстрационное фото

А секрет прост.

Луканомика продолжает демонстрировать чудеса стабильного процветания: в этот раз на четырехдневную рабочую неделю переходит Минский подшипниковый завод. Причина - "снижение объемов производства и реализации продукции на рынки стран СНГ и дальнего зарубежья".

Видимо, внедрение "досок позора" предприятию как-то не очень помогло, и окончательно добить рабочих, уж никак не виновных в неспособности государства продавать их продукцию, решили примерно 30-процентным снижением зарплат при переходе на четырехдневку, пишет телеграмм-канал NEXTA.

Как нам передают из Пинска, не менее печальная ситуация и на местном "Пинскдреве". Рабочих предприятия приказом гендиректора Судника отправляют отдохнуть. Разумеется, за их же счет.

А секрет прост: никому белорусская продукция не нужна. И склады - не резиновые. Похожая ситуация и на ряде других предприятий, а на ЗАО "Атлант" даже ходят слухи о смене руководства.