закрыть
31 октября 2019, четверг, 14:25
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Пять минут правды
Рубрики

NEXTA: Луканомика продолжает демонстрировать «чудеса»

18
  • 31.10.2019, 13:08
  • 4,914
NEXTA: Луканомика продолжает демонстрировать «чудеса»
Иллюстрационное фото

А секрет прост.

Луканомика продолжает демонстрировать чудеса стабильного процветания: в этот раз на четырехдневную рабочую неделю переходит Минский подшипниковый завод. Причина - "снижение объемов производства и реализации продукции на рынки стран СНГ и дальнего зарубежья".

Видимо, внедрение "досок позора" предприятию как-то не очень помогло, и окончательно добить рабочих, уж никак не виновных в неспособности государства продавать их продукцию, решили примерно 30-процентным снижением зарплат при переходе на четырехдневку, пишет телеграмм-канал NEXTA.

Как нам передают из Пинска, не менее печальная ситуация и на местном "Пинскдреве". Рабочих предприятия приказом гендиректора Судника отправляют отдохнуть. Разумеется, за их же счет.

А секрет прост: никому белорусская продукция не нужна. И склады - не резиновые. Похожая ситуация и на ряде других предприятий, а на ЗАО "Атлант" даже ходят слухи о смене руководства.


популярное за неделю

Мнение

Во власти в Беларуси заседают все больше бездари да невежды
Во власти в Беларуси заседают все больше бездари да невежды Дмитрий Растаев
«Белорусская модель» и толпа кормящихся с нее
«Белорусская модель» и толпа кормящихся с нее Александр Обухович
Островец, Островец...
Островец, Островец... Алесь Круткин
Пять минут правды
Пять минут правды Полина Шарендо-Панасюк