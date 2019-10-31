Верховная Рада Украины сняла неприкосновенность с депутата Дубневича 1 31.10.2019, 13:13

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Против него возбудят уголовное дело.

Верховная Рада 31 октября приняла постановление "О предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Украины Дубневича Ярослава Васильевича", передает корреспондент "Гордон".

Вопрос ставили на голосование три раза. Спикер парламента Дмитрий Разумков пояснил, что этого требует регламент Верховной Рады.

За согласие на снятие иммунитета проголосовали 332 нардепа, за согласие на задержание – 241 нардеп, за согласие на арест – 229 депутатов.

Генпрокурор Руслан Рябошапка перед голосованием заявил, что у правоохранителей есть достаточно доказательств против Дубневича. Глава ГПУ отметил, что речь идет о присвоении 93 млн грн "Укрзалізниці". Сам нардеп назвал обвинения в свой адрес "абсурдными". Он добавил, что представление ГПУ в его адрес – "политический популизм".

17 сентября "Українські новини" сообщали, что Национальное антикоррупционное бюро Украины подготовило подозрение брату нардепа, бывшему депутату Богдану Дубневичу и экс-нардепу Валерию Ищенко в причастности к хищениям на "Укрзалізниці". 17 октября Рябошапка направил в Верховную Раду представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности Ярослава Дубневича, который входит в депутатскую группу "За майбутнє".

29 октября НАБУ провело обыски во Львовской области в рамках дела о легализации более 2 млрд грн доходов, полученных преступным путем в течение 2013–2018 годов. По данным Zaxid.net, речь шла о Богдане и Ярославе Дубневичах. Предварительно их действия классифицировали по ст. 209 (легализация денежных средств), ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины. В НАБУ отметили, что расследование проводится с июля 2018 года.

30 октября комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады признал законным и обоснованным представление генерального прокурора о даче согласия народных депутатов на привлечение к ответственности, задержание и арест Дубневича.

Сам нардеп говорил, что не против снятия с него депутатской неприкосновенности, так как он готов доказать свою невиновность в суде.