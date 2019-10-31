Татьяна Северинец: Возвращение военруков в школы бессмысленно 9 31.10.2019, 13:15

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Татьяна Северинец

Есть много примеров любви к Беларуси, на которых нужно учиться.

Вчера министр образования Беларуси Игорь Карпенко заявил, что в белорусские школы собираются вернуть руководителей по военно-патриотическому воспитанию, то есть «военруков». Данная должность существовала в школах в советские времена.

Министр объяснил, что это делается для того, чтобы улучшить гражданское и патриотическое воспитание у белорусской молодежи.

Ситуацию для сайта Charter97.org прокомментировала учитель с многолетним стажем, координатор оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Татьяна Северинец:

- К этой идее я отношусь отрицательно. Потому что в свое время, в 70-е годы - когда я училась в школе - у нас была «военная подготовка». Однако никакого отношения к патриотическому воспитанию она не имела, так же, как это будет и сейчас.

В то время у мальчиков были часы военной подготовки, а у девочек - медицинская подготовка. Медицинская подготовка имеет свое практическое применение, потому что это - жизнь. Всегда что-то может произойти – кто-то поранит руку или палец и так далее. И такая подготовка необходима, чтобы дети знали, как оказывать первую медицинскую помощь.

Что касается «военной подготовки» - это зря потерянное время. Вместо этого нужно отвести больше часов на гуманитарные дисциплины – на белорусскую литературу, на историю Беларуси. Чтобы дети изучали свою историю – историю Великого Княжества Литовского. Есть много и других хороших патриотичных примеров любви к Беларуси, на которых можно и нужно учиться.

А то, что задумали власти – бесполезно. Они пытаются без участия Иисуса Христа оживить тот «труп», который называется «военное дело».