Лукашенко «перетасовал» руководство Следственного комитета в областях и Минске 8 31.10.2019, 13:34

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Кого назначил диктатор?

Лукашенко 31 октября подписал указы, в соответствии с которыми проведена ротация в руководстве управлений Следственного комитета в областях и Минске, сообщает пресс-служба диктатора.

Генерал-майор юстиции Дмитрий Конопляник назначен начальником управления Следственного комитета по Брестской области. До настоящего времени он занимал должность начальника управления Следственного комитета по городу Минску.

Столичное управление возглавит генерал-майор юстиции Сергей Паско, который освобожден от должности начальника управления Следственного комитета по Гомельской области.

На должность начальника управления Следственного комитета по Гомельской области назначен полковник юстиции Сергей Удовиков. Ранее он занимал должность начальника главного управления по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции центрального аппарата Следственного комитета.

Ротация проведена и в других региональных управлениях Следственного комитета. Управление по Витебской области возглавит генерал-майор юстиции Павел Игнатов, который прежде руководил управлением Следственного комитета по Минской области.

Начальником управления Следственного комитета по Минской области назначен генерал-майор юстиции Андрей Лис, до настоящего времени руководивший управлением по Могилевской области.

Генерал-майор юстиции Владимир Шалухин назначен начальником управления Следственного комитета по Могилевской области. Прежде он возглавлял управление по Витебской области.